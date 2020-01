Disputa din Educatie: De ce nu pot incepe anul acesta cursurile la 1 septembrie, asa cum cer elevii

Care este situatia in Europa

Foto: eacea.ec.europa.eu

Interesul elevului trebuie sa primeze

De unde apare diferenta de doua saptamani intre inceperea anului scolar si inceperea cursurilor

Trimestre sau semestre?

Ziare.

com

Afirmatiile vin in contextul in care actualul ministru, Monica Anisie, a lansat in dezbatere publica, generand o adevarata disputa intre decidenti si reprezentantii elevilor.Ministrul Educatiei a precizat saptamana trecuta ca primise deja peste 50 de puncte de vedere de la profesori, elevi si parinti, si a anuntat ca, dupa care va urma consultarea din cadrul Comisiei de Dialog Social si adoptarea unei decizii prin ordin de ministru.In acest moment,, iar anul scolar sa se incheie la data de 31 august 2021. In plus, conform proiectului lansat in dezbatere publica, elevii din invatamantul primar si cel prescolar vor avea vacanta si in perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, iar "in semestrul al II-lea vacanta de primavara va tine cont de Sarbatorile Pascale si va fi fractionata in doua parti".In schimb,, unul dintre argumentele lor fiind acela ca examenele de final se desfasoara in iulie, pe canicula, ceea ce ii dezavantajeaza.In plus, reprezentantii elevilor au criticat "durata inegala a semestrelor", care, in opinia lor, "afecteaza continuitatea actului didactic".Ministrul Monica Anisie a explicat ca pentru ca sa demaram cursurile de la 1 septembrie anul scolar trebuie sa inceapa oficial cu doua saptamani inainte, adica pe 15 august , ceea ce nu e posibil pentru ca anul scolar in curs nu se incheie decat la 31 august.Pe de alta parte, liderul sindical Marius Nistor i-a ironizat pe elevi, intrebandu-i daca nu cumva ar prefera sa nu se mai organizeze sesiunea de toamna a Bacalaureatului , pentru ca oricum nu prea se invata peste vara.Afirmatia liderului FSE este insa contrazisa de datele statistice. De exemplu, in sesiunea de toamna din 2019 rata de promovare a fost de 33,4%, mai exact 11.608 absolventi (8.647 de candidati din promotia curenta, iar 2.934 de candidati din promotiile anterioare) au obtinut diplome de bacalaureat.Dezbateri contradictorii privind structura anului scolar in Romania au tot avut loc mai bine de zece ani, chiar aproape 20, iar in Europa situatia variaza de la o tara la alta, atat in ceea ce priveste numarul de zile de scoala, cat si numarul sau dispunerea vacantelor intertrimestriale sau intersemestriale.Conform raportului, in 10 tari scoala incepe in august, in 14 cursurile incep la 1 septembrie, in 10, printre care si Romania sau Bulgaria, incep mai tarziu, la mijlocul lunii septembrie, in timp ce elevii din Malta revin in clase abia la sfarsitul lunii septembrie.Mai mult, sunt tari precum Austria, Germania, Spania sau Elvetia, unde deciziile privind inceputul si sfarsitul anului scolar se stabilesc la nivel regional, diferind chiar si cu cateva saptamani de la o regiune la alta.Si numarul zilelor de scoala variaza, intre 162 si 200, la fel si durata vacantei de vara, care incepe, de regula, la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie.Contactata dene-a explicat cum ar trebui stabilit calendarul unui an scolar."Structura anului scolar este stabilita pentru parcurgerea materiei si participarea la examenele prevazute de lege. Structura anului scolar nu este facuta pentru ca turismului sa-i mearga bine, ca sa plecam in vacanta la schi cand vrem noi.Ea are legatura stricta cu. Restul presiunilor care ajung sa actioneze asupra Ministerului Educatiei, singurul indreptatit sa ia decizia, sunt subiective.Vrei sa mergi in vacanta? Asta e.. Nu e asa de simplu, doar ca la noi toata lumea vrea sa isi rezolve problemele in mod legal, daca se poate, adica ordinul acela de ministru sa rezolve problemele multora.Daca mergem pe principiul ca trebuie sa fie cea mai buna structura pentru parcurgerea materiei, foarte multe dintre presiuni ar disparea. Ele nu dispar si, de cele mai multe ori, se incearca sa fie armonizate, asa ca se ajunge la", ne-a declarat Oana Badea, profesor si fost inspector scolar adjunct.Pe de alta parte, aceasta spune ca trebuie sa recunoastem un lucru: "Structura noastra, ca natie, si modul in care percepem sarbatorile, vacantele, ne fac sa privim un pic altfel succesiunea studii/vacanta.. Si de aici rezulta structuri ale anului scolar diferite de la an la an, optiuni diferite etc"."Ce remarc este o, care au cerut inceperea anului scolar de la 1 septembrie, in sensul ca merg mai mult pe aspectele de compatibilizare cu sistemele de educatie europene.Or, asta inseamna un", a subliniat fostul secretar de stat in MEN.Oana Badea precizeaza ca, din punctul sau de vedere, e tarziu sa se mai ia decizia ca anul scolar viitor sa inceapa de la 1 septembrie, asa cum vor elevii, pentru ca anul scolar actual se incheie pe 31 august si e nevoie de o perioada de doua saptamani pentru pregatiri."Ar putea fi o decizie pentru urmatorul an scolar, decizie care sa fie convenita de pe acum deja, dar acum nu s-ar putea, avandu-se in vedere ca una este inceperea anului scolar si alta inceperea cursurilor.De obicei, cursurile incep cam la doua saptamani dupa ce incepe noul an scolar.. De exemplu, sa nu uitam ca avem doua sesiuni de bacalaureat si o parte destul de importanta dintre profesori participa la ele - unii sunt corectori, altii sunt supraveghetori, altii sunt in comisiile de organizare etc.Toti acestia trebuie sa se poata pregati si pentru noul an scolar - unii sunt diriginti, isi pregatesc clasele etc.Prin urmare, e nevoie de o perioada de organizare, de aproximativ doua saptamani, de la inceperea anului scolar pana la inceperea cursurilor", a atras atentia aceasta.De asemenea, Oana Badea exclude ideea unei anulari a sesiunii de toamna a Bacalaureatului."Eu am urmarit ulterior emisiunea de la Radio Romania Actualitati si afirmatia lui Marius Nistor a fost, de fapt, o intrebare. Vor elevii sa nu mai fie a doua sesiune de Bac? Avand in vedere razboaiele mele mai vechi cu Marius Nistor, sa stiti ca nu am de ce sa-l apar, dar nu a fost vorba despre o afirmatie.Pe de alta parte, de regula,, pentru ca deja tot calendarul a fost deja aprobat. Cand ai intrat in anul scolar actual, ai prevazut elementele esentiale pentru examene, pana la 31 august 2020, data la care se incheie anul scolar actual", a argumentat aceasta.In ceea ce priveste, Oana Badea crede ca "poate fi gandit un sistem de vacante diferit, in functie de particularitatile de varsta ale scolarului"."Unul este prescolarul, altul scolarul mic, unul este scolarul de gimnaziu, altul liceanul. E adevarat, si aici putem avea momente de incepere a anului scolar diferite. Putem sa avem (si chiar sunt) anumite diferentieri si la liceu (...).Dar, pe de alta parte, trebuie sa intelegem ca trecerea de la trimestrele clasice la semestre s-a facut brusc. Dl Andrei Marga (ministru al Educatiei in perioada 1997 - 2000 - n.red.) a zis (in 1998 - n.red.): 'Eu vreau sa avem semestre!'. Nu cred ca isi aminteste cineva despre dezbateri in care lumea sa inteleaga de ce se intampla asta.Si a ramas in mintea tuturor perioada minunata a celor trei trimestre. Eu cred ca ar fi uimita lumea, daca s-ar face o verificare, sa vada cati cred ca trimestrele sunt mai eficiente decat semestrele (apropo de optiunile diferite ale elevilor, parintilor si chiar profesorilor)", ne-a mai spus Oana Badea.In concluzie, aceasta spune ca "dialogul este singurul care poate aduce o solutie care sa armonizeze opiniile diferite, dar asta nu inseamna ca e si solutia de care are nevoie scolarul, de fapt"."Recunosc, eu sunt putin mai transanta. Mie mi se pare ca, asa cum daca ma doare gatul, medicul imi spune ce medicament sa iau, asa si", a conchis Oana Badea.