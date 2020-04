Doar 63% din elevi romani au participat la cursurile online - evaluare UNICEF

Ziare.

com

Studiul a fost realizat de UNICEF Romania in parteneriat cu Asociatia HoltIs, Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna, Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala Step by Step, Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti.Autorii atrag insa atentia ca procentele atat de ridicate pot fi explicate si prin faptul ca datele au fost colectate de la copii, parinti si profesori care au acces la mediul online si a favorizat, astfel, completarea chestionarelor de catre respondentii cu acces la astfel de resurse.Cei mai afectati copii de lipsa dispozitivelor sunt cei din mediul rural, din familii care intampina dificultati financiare, precum si cei din comunitati in care accesul la Internet este deficitar.- chiar daca 91% au declarat ca au acces la Internet, doar 63% dintre elevi au declarat ca au participat la cursuri online;- majoritatea cursurilor au fost organizate la materiile matematica, limba romana, limbi straine;- 74% dintre respondenti au declarat ca au organizat cursuri online cu elevii- nu au putut fi organizate cursuri la fizica si tehnologie (in cazul scolilor profesionale sau liceelor tehnologice).- neorganizarea acestora de catre cadrele didactice (50%)- dificultati in utilizarea platformei online (13%)- lipsa accesului la Internet (10%)- lipsa de atractivitate a cursurilor online (8%)- implicarea elevilor din mediul rural in muncile casnice- imposibilitatea accesarii anumitor resurse online.Citeste mai multe despre Doar 63% din elevi au participat la cursurile online - evaluare UNICEF a invatamantului din Romania in timpul epidemiei pe Curs de Guvernare