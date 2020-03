Scoli inchise de coronavirus: Primarul Tudorache promite tablete la toti elevii

Ziare.

com

"Scolile se inchid, dar educatia trebuie continuata! Am intuit inchiderea scolilor, ca masura preventiva care trebuia luata, in contextul cresterii numarului infectarilor cu coronavirusul SARS-CoV-2. Am avut discutii cu colegii din primarie, despre ce masuri putem lua, la nivel de administratie publica locala, pentru continuarea educatiei. Copiii nu pot sta degeaba, daca aceasta vacanta impusa se va prelungi.Sunt unele solutii simple (de exemplu, bazate pe aplicatii ca YouTube sau Facebook live), care nu necesita decat prezenta in gospodarie a unui smartphone sau tableta, cu conexiune la Internet. Profesorii isi fac conturi, lectiile sunt predate live si pot raspunde intrebarilor elevilor, in comentarii", a postat Tudorache pe pagina sa de Facebook.El a spus ca ramane de rezolvat doar problema unei minime infrastructuri necesare. "De aceea, am decis ca, urmand sa asiguram tot necesarul logistic pentru a sustine cursurile online", a adaugat Tudorache.Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a decis luni inchiderea scolilor si gradinitelor in perioada 11 martie - 22 martie , a anuntat premierul interimar Ludovic Orban.