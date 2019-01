Ecaterina Andronescu a decis ca vineri nu se fac ore: Elevii vor recupera materia ulterior

Ziare.

In document se precizeaza ca a fost avuta in vedere o adresa emisa astazi de Ministerul Sanatatii."In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din Romania", se arata in ordinul semnat de ministrul Ecaterina Andronescu.In text se mai precizeaza ca materia va fi recuperata pana la sfarsitul semestrului sau al anului scolar, prin masuri stabilite de conducerile scolilor si comunicate Ministerului Educatiei.Romania se confrunta cu un numar mare de cazuri de gripa, iar virusul este raspandit si in alte tari vecine, dar si in state din vestul continentului.Reamintim ca nici joi nu se fac cursuri, ziua de 24 ianuarie fiind declarata sarbatoare nationala.C.B.