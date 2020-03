Educatia sexuala devine obligatorie. Ce a mai decis Parlamentul ca trebuie sa faca scolile

Ziare.

com

Propunerea legislativa modifica si completeaza Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, in sensul stabilirii in sarcina autoritatilor administratiei publice locale, precum si a oricaror institutii publice sau private cu atributii in domeniul educatiei a obligatiei de a derula in unitatile scolare, cel putin o data pe semestru, programe de educatie pentru viata si pentru sanatate."Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii si in domeniul educatiei, sunt obligate sa adopte, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru: derularea sistematica in unitatile scolare, cel putin o data pe semestru, de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor; derularea sistematica in unitatile scolare, cel putin o data pe semestru, de programe de educatie pentru sanatate, inclusiv pentru dezvoltarea capacitatilor psiho-emotionale, a competentelor sociale si interpersonale", se arata in proiectul de lege.Proiectul mai prevede si facilitarea accesului la programe de educatie pentru sanatate pentru toti elevii inscrisi in invatamantul preuniversitar.Camera Deputatilor este for decizional, asa ca legea merge la promulgare la Cotroceni.