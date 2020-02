Eleva amenintata si lovita in curtea unui liceu din Iasi. Un profesor a alertat autoritatile

Ziare.

Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in curtea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi. Un grup de tineri a patruns in parcul din fata unitatii de invatamant si a intrat in conflict cu doua fete de locuiesc in caminul scolii."Niste tineri din cartier au intrat in curtea scolii si au avut o altercatie cu doua fetite care sunt cazate in camin, nu sunt de la mine de la scoala. A intervenit portarul, pedagogul de serviciu, s-au respectat procedurile, a fost chemat serviciul 112. Nu sunt victime, nu a avut nimeni nevoie de ingrijiri medicale. (...)nu stiu mai mult de atat. Copiii sunt la Sectia 5 la audieri, acolo e si pedagogul si paznicul", a declarat Anca Roznovanu, directorul Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi.Apelul la 112 a fost facut de catre pedagogul de serviciu, care a aflat de la cele doua fete ce s-a intamplat."Pe la ora 17.30 am fost sesizati cu privire la faptul ca o eleva din municipiul Iasi ar fi fost amenintata. Din primele cercetari efectuate s-a constatat faptul ca aceasta ar fi avut discutii contradictorii cu un tanar, fara a fi amenintata. Apelul initial a fost pentru amenintare cu arma, dar fata a declarat ca nu a fost amenintata in niciun fel si nu a observat nicio arma", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Beatrice Romanescu.Potrivit unor surse,, insa nu vrea sa depuna plangere.