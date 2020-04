Elevii au facut o plangere prealabila impotriva Ministerului Educatiei si cer abrogarea ordinului care vizeaza predarea online

Ziare.

com

Consiliul atrage atentia ca ordinul a fost adoptat fara a pune la dispozitia elevilor/ profesorilor si instrumentele necesare."Astfel, sute de mii de elevi din Romania se afla in imposibilitatea de a accesa resurse educationale online, fiind lasati in afara sistemului de invatamant", se arata intr-un comunicat remis luni"In saptamanile ce au urmat masurii de inchidere a scolilor, s-a recomandat desfasurarea cursurilor in spatiul online. Societatea civila a subliniat in repetate randuri faptul ca, pentru a garanta participarea la educatie a tuturor beneficiarilor primari pe timp de pandemie. Insa, din pacate, masurile intarzie sa apara, iar Ministerul Educatiei si Cercetarii nu a realizat inca o centralizare a cazurilor de elevi si cadre didactice dezavantajate (...)Din acest motiv,", potrivit sursei citate.Totodata, elevii atrag atentia ca tara noastra este statul european cu cel mai mare nivel al riscului de saracie sau excluziune sociala in randul copiilor."Peste o treime (38,1%) dintre copiii Romaniei sunt in risc de saracie sau excluziune sociala, ceea ce inseamna ca traiesc in gospodarii cu o intensitate scazuta a muncii sau se confrunta cu deprivarea materiala ori cu un nivel scazut al veniturilor (de exemplu, pentru o familie cu doi parinti si doi copii, un venit scazut inseamna un venit sub 1946,7 lei/luna)", se mai arata in document.De altfel, amintim ca si Avocatul Poporului a cerut MEN clarificari cu privire la Ordinul nr. 4135/2020: de exemplu, daca are o statistica a elevilor din mediul rural care nu dispun de infrastructura necesara.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a emis acest ordin pe 22 aprilie