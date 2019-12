Elevii avertizeaza ca proiectul pe care Guvernul isi angajeaza raspunderea nu rezolva problema transportului

Ziare.

In plus, atrage atentia AEC, decontarea navetei elevilor este in continuare blocata."Miercuri a fost publicata pe site-urile celor doua camere ale Parlamentului proiectul de lege pe care Guvernul Romaniei isi propune sa isi angajeze raspunderea. Scopul acestui proiect este inversarea fiecarei prevederi a OUG nr. 51/2019, care a eliminat transportul judetean din sfera serviciilor publice.Totusi, conform proiectului in forma actuala,Consiliile judetene au obligatia de a demara procedura de incheiere a contractelor de servicii publice cu operatorii de transport pana la 31 decembrie 2020. Intre timp, licentele operatorilor sunt prelungite, astfel", sustine asociatia intr-un comunicat de presa remis joiElevii amintesc ca au propus reprezentantilor Guvernului o solutie la aceasta problema."Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 prevede, la art. 5, alin. (5), posibilitatea autoritatilor competente de a lua masuri de urgenta in ceea ce priveste transportul. Printre acestea se regaseste atribuirea de urgenta a contractelor de servicii publice. Astfel, prin acest lucru,", potrivit sursei citate.In plus, AEC a cerut Executivului masuri suplimentare privind transportul scolar al elevilor, "problema acestuia fiind departe de rezolvare"."Printre masurile solicitate se afla modificarea Legii educatiei nationale in sensul eliminarii tarifelor maximale pe care transportatorii sunt obligati in mod nelegal sa le respecte pentru abonamentele elevilor. Pentru aceasta ar trebui abrogate alin. (3^2) - (3^4) de la art. 84 din Legea educatiei si Hotararea de Guvern nr. 863/2016, ce nu permite scolilor sa deconteze abonamentele elevilor decat in limita a 174 lei pentru 50 km, in conditiile in care preturile reale pot ajunge si la 400 lei pentru aceasta distanta.De asemenea, in ceea ce priveste acordarea reducerilor pentru elevi la transportul judetean, Legea educatiei se contrazice. Art. 84, alin. (1) si (2) sugereaza ca elevii ar trebui sa isi achizitioneze abonamentele la pret deja redus, transportatorii fiind retribuiti.Pe de alta parte, art. 105, alin. (2), lit. e) sugereaza ca elevii ar trebui sa isi cumpere abonamentele integral, iar ulterior sa le deconteze la unitatile de invatamant, din bugetul local. Si HG nr. 309/1996 prevede aceeasi metoda pentru acordarea reducerilor elevilor.Spre exemplu, daca ea s-ar aplica, un elev care circula cu transportul local in comun in Municipiul Bucuresti nu si-ar putea cumpara abonament gratuit, ci ar trebui sa plateasca pretul integral, urmand ca scoala sa ii deconteze abonamentul", explica elevii.In fine, asociatia cere Guvernului sa adauge in proiectul de angajare a raspunderii corectarea "acestor prevederi contradictorii, astfel incat transportul elevilor sa fie deblocat in mod real, nu doar la nivel declarativ".Comunicatul vine in contextul in care chiar azi Parlamentul se va reuni in sedinta comuna, de la ora 12:00, pentru asumarea raspunderii Guvernului pe pachetul care se refera la modificarea Legilor Justitiei, la transportul rutier intrajudetean si la plafoanele bugetare pentru anul 2020.A.D.