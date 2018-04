Elevii care au absolvit primul an de studiu al fiecarui ciclu scolar ar putea primi 50 de euro pentru carti

Ziare.

com

Initiatorii proiectului legislativ vor acordarea unui ajutor financiar elevilor absolventi ai primului an de studiu de la inceputul fiecarui ciclu scolar, pentru achizitionarea de carti si carti in format electronic."Suma reprezinta echivalentul in lei a 50 de euro. Elevii beneficiari ai ajutorului financiar vor primi de la unitatile de invatamant unde studiaza documentele necesare in vederea valorificarii acestui ajutor si vor face dovada achizitionarii de carti si carti in format electronic. Proiectul de lege mai prevede ca sumele necesare acordarii ajutorului financiar se asigura de la bugetul de stat, prin Minsterul Educatiei si Cercetarii", spun initiatorii.De asemenea, mai afirma ca acest ajutor financiar este menit sa ii stimuleze pe copii si pe tineri "sa descopere si sa aprofundeze placerea de a citi cu efecte incontestabile pentru dezvoltarea lor ulterioara".De acest ajutor vor beneficia si elevii care nu dispun de mijloace materiale necesare pentru achizitionarea cartilor.Proiectul mai spune ca impactul bugetar estimat ar fi de 25 de milioane de euro.In expunerea de motive se aminteste un studiu Eurostat care arata faptul ca Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta achizitionarii de carti. Astfel, doar 2,8% dintre romani citesc o carte pe luna, iar Institutul National de Cercetare in Cultura spune ca un roman din cinci nu a citit niciodata o carte.Initiativa a fost inregistrata la Senat pentru dezbateri.