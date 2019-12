Elevii cer Guvernului plafon minim pentru burse: In 2019, inca exista burse de 8 lei!

Ziare.

com

Intr-o petitite publicata pe platforma Declic, elevii mai cer Ministerului Educatiei centralizarea si monitorizarea modului in care sunt acordate bursele in fiecare localitate."In cazul in care autoritatile publice locale refuza sau nu pot acorda aceste burse, Guvernul Romaniei sa asigure fondurile necesare", conform textului petitiei.Consiliul subliniaza ca exista burse de 8 lei in unele zone."In decembrie 2019, inca exista burse de 8 (opt) lei. Este cazul copiilor din Pilu, judetul Arad. Aceasta realitate contravine Legii Educatiei Nationale, care spune ca educatia este o prioritate nationala. Cu toate acestea, elevii infrunta zilnic probleme cauzate de lipsa echitatii din sistem.Reducerea decalajelor este posibila doar prin impunerea de catre Guvernul Romaniei, prin hotarare de guvern, a unui cuantum minim pentru fiecare tip de bursa", argumenteaza elevii.Ei evoca un studiu al INS, potrivit caruia din totalul cheltuielilor de consum ale unei gospodarii, lunar, in medie, se investesc doar 9 lei (0,4% din totalul cheltuielilor de consum aferente pentru o gospodarie), pentru educatie."In aceste conditii, bursa sociala, de studiu, respectiv cea de merit sau performanta reprezinta un stimulent pentru elevii care au potential in a se dezvolta pe plan profesional, chiar daca situatia financiara nu le permite acest lucru", potrivit sursei citate.Iata ce sume lanseaza Consiliul National al Elevilor:"Consideram necesare urmatoarele sume:: lunar, 30% din salariul minim net pe economie;: lunar, 32,5% din salariul minim net pe economie;: lunar, 35% din salariul minim net pe economie;: lunar, 37,5% din salariul minim net pe economie".Pana acum, peste 17.000 de persoane au semnat petitia. O puteti accesa aici A.D.