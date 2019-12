Elevii cer Guvernului sa nu isi asume raspunderea pe abrogarea OUG care bloca transportul judetean gratuit

Ziare.

Cele patru asociatii de elevi au transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca au fost sceptice cu privire la anuntul Guvernului de a-si angaja raspunderea pe tema OUG 51/2019 cea care a eliminat transportul judetean din sfera serviciilor publice si, astfel, a eliminat posibilitatea ca operatorilor sa le fie impuse obligatii precum acordarea de reduceri pentru elevi sau practicarea unor trasee neprofitabile."Dorim sa precizam faptul ca, inca de la inceput, am fost sceptici privind aceasta masura, avand in vedere urmatoarele aspecte: 'Abrogarea' OUG nr. 51/2019 este irealizabila, ea cuprinzand norme de modificare, care, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativa nu pot fi abrogate.Proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonante se afla in Parlamentul Romaniei la acest moment, fiind astazi, 9 decembrie, pe ordinea de zi a sedintei de plen de la Camera Deputatilor. Astfel, avand in vedere faptul ca procedura este una mai rapida si mai sigura, suntem de parere ca solutia legislativa ar fi respingerea ordonantei in plenul Camerei Deputatilor, lucru pe care Guvernul Romaniei ar trebui sa il sprijine", se arata in comunicat.Asociatiile spun ca amestecarea transportului cu discutiile pe legile justitiei reprezinta un risc enorm."In contextul angajarii raspunderii, Guvernul a anuntat ca va uza de aceasta procedura constitutionala pentru a rezolva mai multe probleme, majoritatea dintre ele controversate, astfel existand riscul ca Guvernul sa pice si problema transportului sa nu fie rezolvata, ba chiar inrautatita.Totodata, exista jurisprudenta a Curtii Constitutionale a Romaniei privind angajarea raspunderii pe proiecte de legi care se afla in Parlament, asupra careia instanta a decis ca este neconstitutionala", precizeaza sursa citata.Cele patru asociatii de elevi au precizat ca Guvernul Romaniei nu a facut public proiectul legislativ pe care isi va angaja raspunderea in ceea ce priveste aceasta ordonanta de urgenta, iar acestea au aflat ca proiectul ar propune o solutie legislativa care nu ar rezolva problema, ci ar inrautati-o."Nu numai ca aceasta masura este una nesigura, deoarece sta in vointa sau lipsa de vointa a operatorilor de transport de a realiza aceste curse, dar ea nu rezolva problema reducerilor elevilor care acum nu mai pot fi acordate de catre consiliile judetene. Astfel, daca Guvernul planuieste sa isi angajeze raspunderea pe aceasta varianta, ar fi mai oportun sa nu o faca, deoarece risca sa mai aduca o lovitura elevilor din mediul rural, punand astfel sub semnul intrebarii daca vor avea acestia vreodata asigurat transportul", au mai transmis asociatiile.Elevii considera ca problema care opreste decontarea navetei elevilor o reprezinta tarifelele maximale impuse de catre Guvern printr-o hotarare din 2016."In plus, referitor la afirmatiile din spatiul public ale membrilor Guvernului, consideram ca acestia se afla intr-o eroare, spunand ca problema decontarii navetei elevilor va fi rezolvata prin abrogarea acestei ordonante, cand, de fapt, este fals. Problema care opreste decontarea navetei elevilor sunt tarifele maximale impuse de catre Guvern prin HG nr. 863/2016, iar ea ar putea fi rezolvata daca Ministerul Educatiei ar realiza si propune in Guvern un proiect pentru abrogarea acestei hotarari.", se mai arata in comunicatul asociatiilor elevilor.