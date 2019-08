Elevii cer Guvernului sa opreasca masurile luate impotriva sistemului de invatamant: Reprezinta o batjocura

Ziare.

"Dupa ce, in luna iunie, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta nr. 51/2019, prin care transportul judetean era eliminat din sfera serviciilor publice, fapt care duce, implicit, la disparitia reducerilor pentru elevi, cresterea preturilor pentru abonamentele elevilor, dar si la foarte multe localitati izolate unde nu vor mai exista autobuze, iar ca urmare elevii vor fi nevoiti sa practice cursele la ocazie, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Educatiei Nationale, mai pregateste inca doua masuri cu potentialul de a crea si mai multe probleme in sistem", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca pe data de 1 august, Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe site-ul web al institutiei, in consultare publica, proiectul de hotarare pentru aprobarea Metodologiei de calcul si stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevazut la alin. (3) al art. 84 din LEN ce are ca obiect prelungirea HG 863/2016.Acest lucru, spun elevii, este ilegal."Or, acest lucru este ilegal avand in vedere ca aceasta hotarare nu poate produce efecte, din urmatoarele considerente: Hotararea de Guvern este intemeiata pe art. 84, alin. (3^2) din Legea nr. 1/2011, care instituie pentru abonamentele elevilor tarife maximale pe care transportatorii au fost obligati sa le respecte, acestea reprezentand o obligatie de serviciu public, prevazuta (teoretic) in contractele pe care transportatorii le incheiau cu consiliile judetene.Totusi, aceasta prevedere deroga de la art. 43, lit. b) din Legea 92/2007 care, la momentul acela, continea reglementari si pentru transportul judetean. Incepand cu data de 28 iunie a.c., transportul judetean nu mai face parte din sfera serviciilor publice, acesta fiind eliminat, astfel, din Legea 92/2007.Ca urmare, articolul din Legea educatiei care instituia acele tarife maximale nu mai este aplicabil", a explicat Federatia Elevilor din Romania, care precizeaza ca aceasta reprezinta o noua tentativa a Ministerului Educatiei Nationale de a plafona decontarea navetei.FER sustine ca operatorii de transport nu mai pot fi obligati sa respecte tarife maximale, deci acestia pot stabili preturi mai mari, in timp ce, scolile (din bugetul venit de la Ministerul Educatiei) nu vor putea deconta decat suma prevazuta in aceasta hotarare, ceea ce reprezinta o treime din abonamentele elevilor."Astfel, in loc ca Guvernul Romaniei sa gaseasca mecanisme pentru a rezolva problema transportului elevilor, ca urmare a haosului pe care institutia l-a creat prin OUG 51/2019, acestia cauta sa "se spele pe maini", reglementand o decontare partiala si incalcand drepturile elevilor", a mai afirmat sursa citata.Federatia Elevilor a precizat ca Ministerul Finantelor a publicat marti un comunicat de presa prin care anunta taierea bugetului Ministerului Educatiei Nationale cu 1,03 miliarde de lei."Totusi, aceasta modificare vine in contextul in care Ministerul Finantelor nu isi respecta obligatia de a asigura bani cu destinatie speciala catre Consiliile Locale, pentru asigurarea burselor scolare ale elevilor, asa cum prevede art. 82 din Legea 1/2011, motiv pentru care cuantumurile acordate catre elevi au valori foarte mici, acestea neputandu-si indeplini scopul lor real, anume de a asigura accesul liber la educatie si a sprijini elevii in risc de abandon scolar, precum si de a incuraja performanta scolara", a precizat FER.Reprezentantii elevilor spun ca aceste masuri nu pot sa denote decat "desconsiderarea totala a educatiei in Romania, o batjocura adusa la adresa beneficiarilor primari ai sistemului de invatamant" si solicita Guvernului sa opreasca sirul de masuri luate impotriva sistemului de invatamant."Toate acestea nu pot sa denote decat desconsiderarea totala a educatiei in Romania, o batjocura adusa la adresa beneficiarilor primari ai sistemului de invatamant. Atragem atentia asupra faptului ca o parte din bugetul taiat putea fi folosit in vederea decontarii integrale a navetei elevilor, dar constatam cu dezamagire ca elevii devin, pe zi ce trece, o populatie de sacrificiu in Romania, in favoarea altor interese.Solicitam Guvernului Romaniei sa opreasca sirul de masuri luate impotriva elevilor si a sistemului de invatamant si, pe aceasta cale, sa opreasca taierea bugetului la educatie si adoptarea Hotararii de Guvern care ar plafona naveta elevilor", se mai arata in comunicat.