Elevii cu note sub 5 la Evaluarea Nationala ar putea fi obligati sa urmeze invatamantul profesional

"Un elev care intra cu 3,4 la liceu va termina taras-grapis si nu va lua Bac-ul"

Astfel, potrivit Art. 2, alineatul 10 al Proiectului de Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 "".Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, (FNAP-I.P) Iulian Cristache, a declarat, miercuri, ca masura nu ar trebui privita neaparat sub forma unei obligativitati, ci mai degraba sub forma unei, care ii poate ajuta pe elevii in cauza."Propunerea a venit de la Ministerul Educatiei Nationale (...) Decizia nu a fost usor de luat acolo, in Comisia de Dialog Social, din ce retin, sindicatele au sustinut, inclusiv noi, cu niste amendamente de fond, daca doriti, prin care am spus ca, prin probabil eventual si niste programe scolare mai adaptate care sa poata sa ajute acesti copii care vor merge spre un invatamant profesional, adica sa dobandeasca la nivel de competenta abilitati practice", a mentionat Iulian Cristache.Sursa citata a precizat faptul ca decizia nu a fost una usoara, insa in contextul unor modificari, precum cele propuse de reprezentantii Comisiei de Dialog Social, aceasta ar putea fi una benefica."Modificarea, asa cum am cerut-o noi incepand cu clasa a V-a nu se putea face prin Ordin de ministru, ci trebuia schimbata Legea Educatiei Nationale, ceea ce nu se poate in acest moment (...) Atunci au inceput discutiile. Cele doua entitati reprezentantive ale elevilor au fost si ei de acord cu ideea, dar cu niste amendamente.. Ceilalti, la fel, au sustinut ca nu e rea ideea, dar trebuie sa venim cu niste masuri compensatorii astfel incat sa nu para ca trebuie sa mearga obligatoriu, ci mai degraba sa para o ruta alternativa care sa-i ajute intr-un viitor parcurs educational", a completat presedintele FNAP-IP.Cristache a mentionat si faptul ca, in mod cert,, intrucat vor fi parinti, profesori si elevi ce se vor pozitiona de parti diferite ale baricadei."Sunt profesori care isi vor dori, profesori care nu, sunt unii profesori care gandesc prin prisma meseriei si se gandesc ca numarul de locuri, de catedre de la liceele teoretice se vor micsora si atunci trebuie sa mearga spre invatamantul profesional, ceea ce probabil nu le va conveni", a mai explicat Iulian Cristache.Presedintele FNAP-IP a declarat faptul ca, in opinia sa, aceasta masura trebuia adoptata, intrucat ""."Trebuia sa ajutam, chiar daca pare un pic fortat, trebuia sa asiguram aceasta alternativa pentru elevii care intrau la liceele teoretice cu medii mult sub 5 - nu aproape de 5, mult sub 5 - si care sub nicio forma nu reuseau sa obtina aceasta diploma de Bacalaureat", informeaza Cristache."Un elev care intra cu nota 3,4 la un liceu teoretic, sa-mi fie cu iertare - ati vazut subiectele de la Evaluarea Nationala de la matematica, subiecte la care un elev de clasa a V-a, a VI-a ar fi luat 5 lejer. (...)", completeaza presedintele FNAP-IP.Sursa citata a mai precizat si faptul ca, mergand spre filiera profesionala, un elev poate sa invete o meserie, iar pe de alta parte, acesta poate avea "o revelatie" care sa-l determine sa "puna mana pe carte"."Poate sa-si dea seama ca totusi profesionala nu este pentru el, ca nu poate dobandi niste competente si abilitati profesionale si atunci se poate transfera la un liceu teoretic, daca pune mana pe carte, invata, se pregateste", a mentionat Cristache.Hotararea nu este, in acest moment definitiva, decizia finala va apartine Ministerului Educatiei, insa Iulian Cristache a precizat ca se indoieste ca aceasta va fi retrasa."Propunerea le apartine (reprezentantilor Ministerului Educatiei, n.r) . Ar fi culmea sa vina cu o propunere, sa ne"certam" doua - trei ore in Comisia de Dialog Social si sa constati altceva. Ma gandesc ca pot la presiunea ulterioara care poate aparea pe la tot felul de entitati, sa renunte. Dar eu cred ca este o decizie buna, evident ca poate fi corectata, amendata", a informat Cristache.Presedintele FNAP-IP a concluzionat spunand ca "trebuia luat odata taurul de coarne" intrucat "