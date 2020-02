Elevii din 23 de scoli din Cluj vor face ore de "Educatie Juridica" inca din clasa a V-a

Ziare.

"Materia va fi predata incepand din toamna de catre cadre didactice deja angajate in scoli.. Clujul va deveni un model pentru celelalte judete", se arata intr-un comunicat al Asociatiei VeDem Just Conform sursei citate, procedura de ofertare si alegere a materiilor optionale pentru invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021 s-a incheiat saptamana trecuta.Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Cluj s-a anuntat oficial ca de la toamna materia "Educatia juridica" va fi predata "la". Materiei i se va aloca, mai informeaza VeDem Just, care prezinta si lista oficiala a unitatilor scolare implicate in acest proiect."Asociatia VeDemJust este cea care a pus la dispozitia tuturor scolilor din Romania propunerea programei pentru materia optionala educatie juridica. Eapentru toti elevii care vor studia aceasta materie.Impreuna cu Baroul Cluj, asociatia va organiza in aceasta vara un curs de specializare in educatie juridica a profesorilor doritori sa predea aceasta materie in scoli.La initiativa Facultatii de Drept Dimitrie Cantemir din Cluj, va organiza in luna aprilie 2020 la Cluj-Napocadedicat liceenilor din Transilvania. In mod similar, la initiativa Universitatii Spiru Haret din Constanta, va organiza in luna mai 2020In vara acestui an se va organiza si cea de-(urmariti educatiejuridica.ro pentru noutati) unde elevii vor fi pregatiti sa devina Ambasadori ai educatiei juridice in scoli si care vor avea ca misiune principala deschiderea de", se mai arata in comunicatul citat.Totodata, asociatia anunta ca "optionalul de educatie juridica predat in mod regulat in scoli va fi completat de, in baza Protocolului de implementare a educatiei juridice semnat intre Ministerul Educatiei si Ministerul Justitiei in anul 2013 si reinnoit in anul 2017"."Pentru aceasta, este nevoie de simpla solicitare a unui director, profesor, asociatii de parinti sau colectiv de elevi. De asemenea, in saptamana 'Scoala Altfel' elevii sunt asteptati in vizite la instantele judecatoresti", se mai arata in comunicatul semnat de presedintele Asociatiei VeDem Just, Lucian Checherita.Decizia oficializata astazi vine in contextul in care in urma cu doi ani materia "Educatie Juridica" era studiata formal doar in 4 scoli din tara, in anul scolar curent numarul crescand la 20."Organizatia VeDem Just este alcatuita din tineri juristi si profesori si este special conceputa pentru a sustine programul de educatie juridica adresat copiilor si tinerilor - mai multe detalii pe www.vedemjust.ro.- toate resursele sunt disponbile online gratuit la adresa educatiejuridica.ro ", se mai precizeaza in comunicatul asociatiei.Proiectul introducerii Educatiei Juridice in scoli este sustinut si de trupa Vama: