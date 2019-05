Elevii din Constanta acuza ca sunt obligati sa participe la parada de Ziua Orasului: Evenimentul e o reminiscenta a perioadei dinainte de 1989

Ziare.

Potrivit sursei citate, AEC condamna obligarea elevilor de a participa, pentru a doua oara consecutiv, la parada de Ziua Orasului Constanta, organizata de Sfintii Constantin si Elena , apreciind ca acest tip de eveniment "este o reminiscenta a perioadei dinainte de 1989 si aminteste, cu tristete, ca mentalitatea conducatorilor orasului nu s-a schimbat foarte mult"."Din informatiile obtinute pe surse, ISJ Constanta a trimis o circulara catre unitatile de invatamant din judet prin care s-a solicitat trimiterea elevilor la aceasta manifestare si desi exista scoli care au oferit optiunea elevilor de a participa, fara nicio imperativitate, am fost sesizati ca in institutii precum Liceul Tehnic 'Pontica' sau Colegiul National 'Mircea cel Batran', elevii ar fi fost anuntati ca vor participa la parada, fara a putea alege acest lucru", se arata in comunicatul AEC.Marti, 21 mai, Primaria Constanta organizeaza pentru al doilea an consecutiv o parada si o defilare cu ocazia Zilei Orasului, la care primaria a anuntat ca vor fi peste 2.000 de participanti: sportivi, olimpici, militari, jandarmi calare, studenti, elevi, cadre didactice, artisti, preoti, reprezentanti ai etniilor dobrogene si oficialitati care vor saluta orasul pe traseul bulevardul Tomis-Piata Ovidiu."Consideram aceste intamplari ca fiind oglindirea situatiei de anul trecut, atunci cand ordine de la centru au scos sute de elevi si studenti in strada, pentru a defila in aceasta parada ce poate fi usor asemanata cu cele pe care le observam, de regula, in tari precum Coreea de Nord, tari comuniste unde liberul arbitru este un mit, iar atunci cand este vorba despre salutarea sau aprecierea liderilor toti cetatenii trebuie sa se conformeze.Dar, are nevoie orasul nostru de festivisme sau de o mai mare atentie asupra felului in care e gestionat? Solicitam ferm primarului Constantei, Decebal Fagadau, sa dovedeasca interes real fata de oras, investind in educatia de la nivel local, deoarece acesta e singurul mod prin care cetatenii pot ajunge sa iubeasca orasul, asa cum edilul indeamna.De asemenea, somam Inspectoratul Scolar Judetean Constanta sa se dezica de astfel de evenimente si sa nu promoveze atitudini demne de regimurile totalitare", se subliniaza in comunicatul de presa al AEC.