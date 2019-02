Elevii din Constanta cer demiterea unor inspectori scolari: Au instigat directorii sa incalce legea!

Foto: Facebook/ Asociatia Elevilor din Constanta

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, motivul este transmiterea unei note interne, pe forumul inspectoratului scolar judetean, prin care Paula Iordan solicita directorilor sa incalce ordinul Ministrului educatiei nr. 5576/2011, privind criteriile de acordare a burselor."In decursul ultimelor doua saptamani, reprezentantii AEC din teritoriu au primit diverse sesizari privind listele intocmite la nivelul unitatilor de invatamant si mai apoi transmise catre inspectorat pentru realizarea evidentei elevilor ce indeplinesc criteriile de acordare ale burselor, reglementate prin OM 5576/2011.In ciuda faptului ca elevii indeplineau unul dintre criteriile de acordare a bursei de merit, instituit de art. 8, alin. (1), lit. a), al ordinului de ministru, acestia nu se regaseau pe liste.Articolul 8(1) Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare:a) au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional", conform AEC.Asociatia Elevilor arata ca a cerut explicatii in acest sens, iar raspunsul venit din partea personalului didactic a fost ca motivul pentru care nu se regasesc pe liste este pentru ca "nu au obtinut media peste 8,50 in primul semestru al acestui an scolar"."Reprezentantii AEC au solicitat directorilor unitatilor de invatamant sa modifice listele, astfel incat ele sa respecte legislatia in vigoare", mai mentioneaza sursa citata.AEC a efectuat o investigatie, iar pe forumul Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a fost gasita o postare din partea inspectorului scolar responsabil de monitorizarea programelor privind accesul la educatie, prin care directorilor unitatilor de invatamant le erau solicitate urmatoarele:AEC isi exprima profunda ingrijorare fata de faptul ca reprezentantii Inspectoratului Judetean Constanta "indeamna la incalcarea legii, total contrar atributiilor pe care acestia le au, si anume monitorizarea respectarii actelor normative din domeniul educatiei in teritoriu"."De asemenea, atragem atentia tuturor directorilor unitatilor de invatamant ca neintocmirea listelor cu elevii care indeplinesc criteriile de acordare ale burselor respectand normele legislative in vigoare, reglementata de art. 321 din Codul Penal., pentru neglijenta de care dumnealor au dat dovada in indeplinirea atributiilor ce le revin, precum si pentru dezinteresul pe care acestea o arata fata de incalcarea normelor din domeniul educatiei in teritoriu", mai solicita Asociatia Elevilor din Constanta.A.D.