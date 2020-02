Elevii ii cer presedintelui Iohannis sa nu promulge Legea pentru protectia profesorilor: "Respectul nu se obtine prin lege"

Elevii ar putea fi condamnati desi sunt nevinovati

"(...) Nu consideram deloc benefic investirea cadrelor didactice cu statutul de autoritate publica, intrucat suntem de parere ca respectul la care profesorii tind din partea elevilor si parintilor, respect absolut necesar pentru buna desfasurare a actului instructiv-educativ, nu poate fi reglementat printr-o lege. (...)Nu putine sunt cazurile in care unii profesori, in profilul carora putem distinge lipsa vocatiei necesare pentru indeplinirea acestei meserii, abuzeaza elevii, mai ales pe cei cu probleme emotionale sau cu dificultati de integrare in mediul educational, iarSuntem de parere ca respectul si colaborarea dintre cei mai importanti actori de pe scena invatamantului - elevii si profesorii - trebuie construit natural, aceasta lege blocand respectul organic care ar putea fi nutrit in comunitatile scolare", se arata in scrisoarea deschisa adresata de CNE presedintelui Iohannis, conform unui comunicat preluat de Agerpres Reprezentantii elevilor mai sustin si ca "Din punct de vedere juridic, oferirea statutului de autoritate publicadintre elevi si profesori (prezente in scoli din cauza diferentei dintre mentalitati), avantaj care, desi in aparenta pare a fi un lucru pozitiv, va avea efecte grave in sistem, constituind o parghie pe care elevii, in momentul de fata nu o au, desi cazurile in care elevii sunt victime ale abuzurilor in mediul scolar sunt mai numeroase"."Mai mult decat atat, consideram ca aceasta propunere este lipsita de fundament legislativ, iar daca aceasta ar deveni lege, ar conduce la distrugerea climatului educational prinin relatia tripartita elev-parinte-profesor. De asemenea, mentionam ca vom sesiza cat de curand Avocatul Poporului pentru a rezolva aceasta problema" - a declarat Antonia Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor, conform sursei citate.De asemenea, alte doua asociatii ale elevilor, din Constanta si Bucuresti, ii cer presedintelui Iohannis sa nu promulge legea pentru protectia cadrelor didactice, adoptata luni de Parlament, argumentand ca ea le ofera "profesorilor posibilitatea de a comite abuzuri fara a fi sanctionati".In plus,ii solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in cazul in care legea va fi promulgata, se arata intr-un comunicat remisCele doua sociatii spun ca din lege reiese ca "se acorda o serie de drepturi cadrelor didactice, printre care sia afirmatiilor acestora"."Astfel ca,Drept exemplu, daca un profesor jigneste un elev, iar elevul ii raspunde acestuia pe un ton mai ridicat, iar profesorul decide sa sesizeze instanta pentru acest lucru, spunand ca elevul l-a insultat, atunci acuzatiile se considera adevarate daca elevul nu poate dovedi ca este nevinovat. Astfel, avand in vederecultivata in sistemul de invatamant romanesc, exista sanse mari ca ceilalti elevi din clasa sa nu il ajute. In acest context, elevul ar putea fi condamnat fiind nevinovat", arata sursa citata.Cele doua asociatii trag "un semnal de alarma" cu privire la faptul ca "aceasta lege atenteaza la echilibrul relatiilor de la nivelul scolilor, dintre elevi, profesori si parinti, oferind o putere nejustificata de a comite abuzuri anumitor cadre didactice"."In contextul haosului din sistemul de invatamant romanesc, consideram crucial ca valoarea promovata de catre stat sa fie, ci nu suprematia unora.Mai mult decat atat, legea prevede sanctionarea amenintarii sau agresiunii asupra unui cadru didactic, fapta ce este deja pedepsita in acest moment de catre Codul Penal indiferent de profesia pe care victima o urmeaza.In acest sens, asociatiile de elevi cer presedintelui Romaniei sa ia masuri in sensul cultivarii spiritului de dialog pe care proiectul de viziune al acestuia asupra sistemului de invatamant, Romania Educata, il plaseaza in centrul unui proces instructiv-educativ eficient", se mai arata in comunicatul citat.Legea contestata de elevi a fost trimisa la promulgare si urmeaza sa intre in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial, daca presedintele Iohannis semneaza decretul si decide sa o retrimita la Parlament sau sa sesizeze Curtea Constitutionala.Reamintim ca si presedintele Klaus Iohannis, si sotia sa, Carmen, sunt profesori, de fizica, respectiv engleza.C.B.