Elevii Laude-Reut sunt martori ai memoriei Holocaustului

Dupa publicarea raportului international al Comisiei Elie Wiesel pentru Studiul Holocaustului din 2004, Romania a suferit un proces complex de asumare a trecutului sau. Acest proces a implicat o serie larga de masuri guvernamentale si ale societatii civile indreptate spre comemorarea victimelor Holocaustului, sprijinind eforturile educationale in acest domeniu.Experienta recenta a Romaniei in calitate de Presedinte al Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului din 2016-2017 a aratat ca sunt necesare masuri nationale suplimentare privind educatia pe acest subiect, prin aceea ca, in memoria victimelor Holocaustului, elementele legate de responsabilitatea Romaniei in evenimentele care au avut loc in timpul Holocaustului, ar trebui diseminate mai bine in societatea romaneasca.In acest sens, unul dintre cele mai importante proiecte in curs de desfasurare in acest moment este deschiderea in Romania a Muzeului National de Istorie Evreiasca si a Holocaustului. Acest proiect implica mai multe organe decizionale, reunind sectorul guvernamental, comunitatile locale, comunitatea evreiasca si partenerii internationali.Din aceste considerente, reprezentanti ai celor mai reprezentative muzee guvernamentale din Europa care se ocupa de istoria Holocaustului s-au reunit, pentru a facilita schimbul de opinii cu privire la viitorul Muzeu National de Istorie Evreiasca si a Holocaustului din Romania. Viitorul muzeu va avea un rol educational, memorial si academic in educarea societatii romanesti in combaterea negarii si trivializarii Holocaustului.La eveniment au participat numerosi parteneri internationali ai Ministerului Afacerilor Externe si ai Institutului National Elie Wiesel pentru Studiul Holocaustului din Romania, cum ar fi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, Yad Vashem, Muzeul Holocaustului din Berlin, Memorialul Shoah Paris, Kazerne Dossin, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, ONG-uri si mediul academic.Agenda evenimentului a cuprins vizitarea expozitiei memoriale, aflata in cladirea Guvernului, si un concert sustinut de violonistul Alexandru Tomescu la Templul Coral.De asemenea, Complexul Educational Laude-Reut a participat la Bruxelles, in 7 februarie 2019, la Conferinta, prin invitatia adresata presedintelui si fondatorului Tova Ben Nun-Cherbis de catre Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.Cu aceasta ocazie, doamna Prim-ministru Viorica Dancila a reafirmat angajamentul constant al Romaniei in lupta impotriva antisemitismului si a multumit pentru implicarea Complexului Educational Laude-Reut din Bucuresti in derularea unor proiecte educationale destinate tinerei generatii, in prezenta presedintelui Congresului Mondial Evreiesc, Ambasadorul Ronald S. Lauder, fondator al institutiei noastre de invatamant si a reprezentantilor organizatiilor evreiesti europene si internationale." (, Presedinte si Fondator al Complexului Educational Laude-Reut)La ambele evenimente, elevii Laude-Reut au luat cuvantul, alaturi de invitatii de marca, in calitate de ambasadori ai bunavointei si pastratori ai memoriei Holocaustului:"Ca tanar roman si european, sunt convins ca doar cunoscand istoria si luptand impotriva miscarilor extremiste, incluzandu-le si pe cele antisemite, 'Never again' nu va ramane doar un motto pentru evrei si pentru societatea europeana." (, elev Laude-Reut)". (, eleva Laude-Reut)" (, absolvent Laude-Reut)" (" (, elev Laude-Reut)Prezenta elevilor Complexului Laude-Reut la acest eveniment nu este una intamplatoare, ci este marturia pregatirii lor in cadrul cursurilor de diplomatie, istoria Holocaustului si traditiilor evreiesti, alaturi de initiative precum elaborarea si editareain liceele din Romania (2006),(2012, 2013, 2018),, traducerea si lansarea versiunilor in limba romana a cartilor, scrisa de Felix Zandman, supravietuitor al Holocaustului (aprilie 2016) si, scrisa de Alexandru Marton, evreu de origine romana, supravietuitor al Holocaustului (mai 2018), vizite de studiu in orase europene marcate de aceasta tragedie a umanitatii, precum Berlin si Paris (mai 2016), concertul(2017).Luptam in continuare pentru multiculturalitate si toleranta si multumim tuturor celor care contribuie, prin educatie, la asumarea trecutului si onorarea memoriei victimelor Holocaustului, depunand eforturi pentru o lume mai buna pentru fiecare.