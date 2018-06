Elevii Liceului pentru Deficienti de Auz din Cluj, obligati sa nu mai filmeze ce se petrece in scoala

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) transmis, miercuri, masura luata de conducerea liceului impotriva elevilor este una represiva si nu are efecte juridice."CEDCD a transmis Liceului Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj o adresa informativa cu privire la consecintele legale ale masurilor represive luate impotriva elevilor ca urmare a incidentului petrecut in noaptea de 10 iunie 2018.CEDCD avertizeaza conducerea liceului in legatura cu masurile represive luate impotriva elevilor si precieaza ca acest act nu poate produce efecte juridice, fiind lovit de nulitate", se arata in documentul citat.Reprezentantii CEDCD au sustinut ca in cazul in care elevii semneaza acest act, consimtamantul acestora este, "carora le este insuflata indirect temerea privind securitatea fizica si emotionala pe care o au in acest liceu, mai ales in lumina revelarii evenimentelor recente puternic abuzive"."Obligarea elevilor la semnarea acestor acte, ce vizeaza restrangerea abuziva a dreptului la libera exprimare a elevilor din cauza publicarii unor informatii de interes public, cu amenintarea sanctionarii,si se sanctioneaza contraventional. Consideram reprobabila atitudinea conducerii acestui liceu, care, in loc sa dea dovada de buna credinta si sa gandeasca masuri de remediere, se indreapta tot impotriva copiilor si ii obliga la restrangerea unor drepturi", se mai arata in comunicat.Consiliul de Administratie al liceului clujean a numit, la inceputul saptamanii, o comisie de ancheta a incidentului de duminica, in care o supraveghetoare de noapte a fost filmata in timp de batea si ameninta o eleva. Rezultatele anchetei sunt asteptate in zilele urmatore