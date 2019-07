Elevii nu sunt de acord cu prelungirea vacantei de vara: Idee absurda, dezinteres total fata de noi

Ziare.

com

"Federatia Elevilor din Romania (FER) condamna solicitarea facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, catre ministrul Educatiei, de a decala inceperea scolii pana pe 16 septembrie, ca un sacrificiu in favoarea firmelor de turism, in ciuda faptului ca inceputul anului scolar a fost fixat prin ordin de ministru ca fiind 9 septembrie.In decursul zilei de astazi, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a solicitat in cadrul sedintei de Guvern amanarea inceperii scolii pana pe data de 16 septembrie . Consideram aceasta propunere ca fiind una absurda si lansata cu total dezinteres fata de elevii din intreaga tara", se arata intr-un comunicat al Federatiei Elevilor din Romania.Sursa citata mentioneaza ca amanarea inceperii scolii duce si la amanarea examenelor nationale, care vor avea loc la temperaturi ridicate."Anul acesta, examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala s-au sustinut la finalul lunii iunie, inceputul lunii iulie, in temperaturi ce atingeau peste 35 de grade, factor care, implicit, afecteaza capacitatea de concentrare a elevilor si poate avea un efect asupra rezultatelor acestora, deci implicit, asupra indeplinirii adevaratului scop al examenelor, acela de a evalua nivelul de cunostinte al elevilor in mod obiectiv.Avand in vedere faptul ca scoala a inceput pe 12 septembrie in anul scolar 2018-2019, consideram ca este nevoie ca inceputul acesteia sa fie devansat, ci nu amanat cu inca 4 zile, fapt ce ar putea duce la amanarea cu inca o saptamana a examenelor, astfel creand probleme mari in desfasurarea acestora si in rezultatele elevilor", spune Federatia Elevilor din Romania.Elevii mai sustin ca, din cauza volumului mare de programa ce trebuie predata, amanarea inceperii scolii va duce la extinderea perioadei de predare pana pe la jumatatea lunii iunie, fapt ce poate afecta capacitatea elevilor de a absorbi informatia, din cauza temperaturilor ridicate. De asemenea, FER spune ca semestrul intai al anului scolar 2019-2020 are deja un numar redus de saptamani, mai exact cincisprezece, comparativ cu programa ce trebuie predata, dar si cu timpul necesar pentru evaluarea elevilor, iar acest fapt ar duce la grabirea acestor teste.Federatia Elevilor mai afirma ca modificarea structurii anului scolar dupa ce aceasta a fost decisa in consultare cu actorii educationali, in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social, unde Asociatia Elevilor din Constanta a solicitat devansarea inceperii anului scolar, ar fi o masura ce ar arata lipsa de loialitate in comunicarea dintre autoritate si societatea civila."In plus, mentionam faptul ca inceperea scolii pe 9 septembrie a fost o masura de compromis, solicitarea initiala fiind ca aceasta sa inceapa pe 1 septembrie, la fel cum se intampla in multe state europene, Romania stand printre ultimele locuri la numarul de zile de scoala, conform comisiei europene", se mai arata in comunicat.Federatia Elevilor din Romania spera ca acesta propunere a premierului Viorica Dancila sa nu fie o tentativa de a distrage atentia de la faptul ca Guvernul a lasat elevii in imposibilitatea de a primi reduceri pe transportul judetean."Ne exprimam intentia de a crede ca propunerea doamnei prim-ministru nu este o tentativa de a distrage atentia publica de la faptul ca Guvernul a lasat, in luna iunie, toti elevii din Romania in imposibilitatea de a primi reduceri sau a isi deconta naveta la transportul judetean, sau faptul ca, ca urmare a OUG nr. 51/2019, zeci de mii de elevi au ramas in imposibilitatea de a ajunge la cursuri, fiind obligati sa foloseasca cursele 'la ocazie', ca urmare a eliminarii transportului judetean din sfera serviciilor publice, fapt ce ar denota un total dispret fata de elevii din Romania", mai precizeaza FER."Totodata, solicitam prim-ministrului Romaniei sa se preocupe de adevaratele nevoi ale elevilor, precum, in schimbul propunerilor cu caracter populist, care dauneaza sistemului de invatamant", se arata in finalul comunicatului.