Elevii reclama Ministerul Educatiei la Consiliul Discriminarii: Sute de mii de copii, lasati de izbeliste

Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) au transmis duminica, un comunicat prin care anunta ca pe data de 3 mai, vor depune sesizare la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, intentionand astfel sa faca dreptate elevilor fara acces la Internet, privati de Ministerul Educatiei de dreptul constitutional la invatatura."Reprezentantii elevilor considera ca instituirea obligativitatii participarii la orele de curs desfasurate in mediul online, tinand cont doar de elevii ce detin un dispozitiv ce se poate conecta la Internet, este o dovada clara a interesului scazut pe care autoritatile il acorda problemelor din mediile dezavantajate in care se afla sute de mii de elevi", se arata in comunicat.Asociatiile de elevi precizeaza ca in Legea Educatiei Nationale scrie ca accesul la invatare se realizeaza fara discriminare si este prevazut principiul asigurarii egalitatii de sanse."In aceasta situatie putem vorbi de o discriminare indirecta, pentru ca pentru elevii proveniti din mediile dezavantajate, rurale, sau din familii cu posibilitati materiale reduse nu au avut parte de acces la educatie. In contextul continuarii cursurilor in mediul online, egalitatea de sanse pentru categoriile de elevi mentionate anterior nu este asigurata, performantele acestora la examenele nationale fiind afectate din cauza pauzei determinate de lipsa accesului la educatie", au mai spus asociatiile de elevi.Acestea relateaza ca au propus intocmirea unei evidente a numarului de elevi fara acces la internet si demararea unei achizitii directe de dispozitive conectate la internet, astfel incat toti elevii sa aiba acces egal la invatatura in aceasta perioada, precizand ca Ministerul Educatiei si Cercetarii a uitat de cei are au nevoie de cel mai mult sprijin.