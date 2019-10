Elevii romani au obtinut noua premii la Olimpiada Internationala de Limba Franceza

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), palmaresul elevilor romani la a V-a editie a Olimpiadei Internationale de Limba Franceza, care a avut loc la Chisinau, intre 27 si 30 septembrie, include noua premii: trei premii I, trei premii II si trei premii III.La proba scrisa individuala (nivel B1),, iar Ioana Tutu (Colegiul National Pedagogic "Carol I" din Campulung Muscel, jud. Arges) a obtinut premiul al II-lea.In cadrul aceluiasi nivel de competenta (B1), dar la proba orala pe echipe, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Ioana Tutu - premiul I, Nicole Robilliard (Liceul Teoretic Gataia, jud. Timis) - premiul al II-lea si Madalina Sorina Stefan - premiul al III-lea.La proba scrisa individuala corespunzatoare nivelului B2, Horia Iorgulescu (Colegiul National "Ion C. Bratianu" din Pitesti) si-a adjudecat premiul al III-lea. In acelasi timp, la proba orala pe echipe (B2), componentii lotului Romaniei au obtinut un premiu I prin Horia Iorgulescu, un premiu II - Teodora Lovin (Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" din Tulcea) si un premiu III - Andreea Ginga (Colegiul National "Petru Rares" din Suceava).(clasele a X-a - a XI-a). Din delegatia tarii noastre au facut parte si profesorii Tatiana Florea (Colegiul National "Ion C. Bratianu" din Pitesti - coordonator/insotitor) si Constantin Tiron (Colegiul National "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului/inspector la ISJ Suceava - evaluator), mentioneaza MEN.Formula de desfasurare a concursului contine doua probe obligatorii: o proba scrisa individuala (eseu structurat pe o tema data de maximum 230-250 cuvinte - nivelul B1 si maximum 250-270 de cuvinte - nivelul B2), respectiv o proba orala pe echipe (cerinte: documentare/pregatirea unei dezbateri televizate - nivel B1 si nivel B2).. Competitia este inscrisa in programul activitatilor Biroului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrala si Orientala (BRECO) al Organizatiei Internationale a Francofoniei.