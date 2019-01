Elevii romani calificati in finala unui concurs NASA cauta fonduri pentru participare - de cati bani au nevoie

Ziare.

Cele doua echipe de liceeni din Timisoara s-au calificat in faza finala a concursului international Zero Robotics , organizat anual de Institutul de Tehnologie din Massachusetts in colaborare cu NASA si cu Centrul ESTEC al Agentiei Spatiale Europene. Competitia are ca scop programarea de sateliti experimentali, aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale.Este vorba de echipa heRObotics, a Colegiului National Pedagogic "Carmen Sylva" din Timisoara, formata din opt elevi, plus doi profesori coordonatori, precum si de echipa Cassiopeia, a Liceului Teoretic "Grigore Moisil" din Timisoara, formata tot din opt elevi si un profesor coordonator.Din pacate, organizatorii nu asigura costurile necesare deplasarii participantilor calificati in finala competitiei, care va avea loc in Boston, SUA, la sfarsitul lunii ianuarie.Astfel, au fost lansate campanii de strangere de fonduri, in speranta ca se vor aduna banii necesari. In total, este vorba de aproape 30.000 de euro."Primele etape ale concursului au avut loc online intr-un mediu virtual ce simuleaza conditiile din spatiu. Finala va avea loc la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, in Statele Unite ale Americii, unde vom putea vedea cum programul nostru va rula live la bordul Statiei Spatiale Internationale.Din pacate, organizatorii nu ofera nicio forma de finantare pentru participantii calificati. Apelam la sprijinul comunitatii in vederea sustinerii participarii echipei si reprezentarea Romaniei la aceasta finala internationala", au aratat reprezentantii echipei de liceeni heRObotics.