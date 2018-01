Elevii se intorc luni la scoala, dupa o vacanta de trei saptamani. Cand au urmatoarea vacanta

Ziare.

Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018.Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie.Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani).Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie.Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 - 15 februarie).In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).Prima proba scrisa - Limba si literatura romana - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura materna - Eb) este programata marti, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie.Ultima proba scrisa - la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - se va desfasura vineri, 28 iunie. Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si este urmata de depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00). Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.Evaluarile nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 7 - 24 mai.