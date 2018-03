Elevii si prescolarii ar putea primi un borcan de miere pe luna, provenita de la producatorii locali

Ziare.

com

Un proiect de lege in acest sens a fost depus in Parlament de coalitia de guvernare anul trecut, iar acum senatorii din comisia de specialitate i-au intocmit un raport de adoptare si i-au adus cateva amendamente legate de provenienta mierii si termenul de aplicare.Astfel, potrivit documentului citat de Profit.ro , prescolarii si elevii claselor I-IV vor primi in fiecare luna, incepand de anul viitor, cate un borcan de miere poliflora de 250 ml.Mierea va fi ambalata in borcane cu capac verde si va trebui sa provina de la producatori locali. De asemenea, si cei care merg la scoli private vor fi beneficiari.Practic, prin actul normativ se vor reasigura fonduri de la buget pentru acest program, care a fost sistat in 2015.