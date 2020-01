Elevii si prescolarii se intorc din vacanta. Mesajul ministrului

Mesajul ministrului Educatiei

Urmatoarea vacanta, cea de primavara, este programata intre 4 si 21 aprilie.Pe 29 mai se vor incheia cursurile pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, iar pe 5 iunie pentru clasa a VIII-a.Elevii si prescolarii vor intra in vacanta de vara pe 13 iunie.In acest an scolar, probele scrise/testele de citire din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in intervalul 11-28 mai 2020.Pe data de 10 iulie va avea loc prima repartizare computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis elevilor care se intorc luni la scoala sa se concentreze asupra a ceea ce va urma, dar sa nu uite sa zambeasca si sa se joace."In mod normal, astazi si eu ar fi trebuit sa fiu la scoala alaturi de elevii si profesorii Colegiului Tudor Vianu din Capitala, dar semestrul al II-lea il incep de data aceasta la Ministerul Educatiei si Cercetarii. Sunt insa cu gandul la fiecare elev si profesor din tara si le transmit tuturor mult succes!Stiu ca pentru voi, dragi elevi, semestrul intai a fost foarte scurt si ritmul pentru invatare si evaluare a fost unul alert si a presupus un efort sustinut din partea voastra!Urmeaza un semestru mai lung si va trebui sa va concentrati asupra a ceea ce va urma, pentru unii dintre voi, simulari si examenele nationale, iar pentru altii, olimpiade, teste si teze! Dar, pe langa toate acestea, nu uitati sa zambiti si sa va jucati. Este un drept al vostru!Si profesorii au dreptul sa zambeasca, mai ales ca semestrul al doilea reprezinta pentru noi, cadrele didactice, o provocare: incepem #debirocratizarea! 🙂 Trebuie sa ne concentram cu totii mai mult pe nevoile elevilor nostri, sa le dezvoltam competente, sa ii aducem mai aproape de viata si, nu in ultimul rand, sa le formam caractere. Sa ii invatam sa fie OAMENI! Starea de bine in scoala depinde de fiecare dintre noi!", a scris Anisie pe Facebook.