Elevii si sindicatele din invatamant o acuza pe Raluca Turcan ca provoaca haos: Totala lipsa de profesionalism!

Elevii: Inghetarea anului scolar nu reprezinta o solutie benefica

FSLI a transmis intr-un comunicat remisca vicepremierul Turcan a dat dovada de totala lipsa de profesionalism iesind in spatiul public cu declaratii de presa care nu au facut decat sa genereze haos in sistemul de educatie, in randul cadrelor didactice, al parintilor si al elevilor."Este inuman sa se comporte asa, ca oficial al statului! Orice propunere sau modificare in calendarul anului scolar trebuie facuta doar dupa ce a fost bine analizata si in urma consultarilor cu specialistii, sindicatele din educatie, asociatiile de parinti si de elevi. Prin astfel de declaratii exista riscul major sa fie paralizat sistemul de invatamant.In conditiile in care populatia este panicata de acest COVID -19, astfel de 'exercitii de comunicare' in mass-media trebuie evitate", a transmis FSLI.Sindicatul precizeaza ca declaratia lui Turcan este doar un mod prin care se creeaza si mai multa instabilitate in sistemul de invatamant lovit oricum de masurile privind pandemia cu COVID -19.Federatia tine in permanenta legatura cu conducerea ministerului, cu reprezentantii parintilor si ai elevilor si nicio clipa nu au discutat despre un asemenea scenariu de inghetare a anului scolar."Este o dovada de lipsa de profesionalism sa iesi in spatiul public si sa vorbesti fara sa ai o consultare cu specialistii din educatie, cu cei din Ministerul Educatiei si Cercetarii sau cu partenerii sociali si sa arunci variante privind modul in care se va desfasura anul scolar 2019-2020.O astfel de declaratie este o dovada de lipsa de umanitate, tocmai in aceasta perioada in care autoritatile ne indeamna pe toti sa nu provocam panica.Ce credeti ca a reusit sa faca doamna vicepremier Raluca Turcan cu aceste declaratii? Panica si haos in randul parintilor, elevilor si cadrelor didactice. Cred ca repezentantii Guvernului Romaniei care fac declaratii publice in aceasta perioada trebuie sa fie extrem de atenti la ceea ce afirma", a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI.La randul sau, Consiliul National al Elevilor sustine ca anul scolar nu trebuie inghetat, iar amanarea examenelor nationale trebuie evitata."Inghetarea anului scolar nu reprezinta o solutie benefica niciunui actor implicat in sistemul educational, iar pentru a garanta coerenta actului instructiv-educativ este necesara conservarea acestei coerente, prin masurile detaliate mai jos. De asemenea, amanarea examenelor nationale ar fi o masura ce ar aduce cu sine o serie de dezavantaje pentru elevi: impune o posibilitate ca elevii care nu vor mai avea ocazia de a sustine examenele nationale in a doua sesiune sa nu mai aiba optiune de a urma cursurile unui liceu, dublata de lipsa consilierii vocationale si profesionale a elevilor, iar viitorii absolventi de liceu se vor afla in situatia de a nu mai putea opta pentru continuarea studiilor intr-o institutie de invatamant superior.Elevii din Romania isi doresc ca structura anului scolar sa nu fie modificata, insa sanatatea trebuie prioritizata, iar actorii din educatie trebuie sa manifeste solidaritate si intelegere in aceste vremuri de criza", se arata intr-un comunicat remisConsiliul Elevilor cere Guvernului Romaniei sa isi asume solutii reale pentru eficientizarea sistemului educational virtual intr-un mod echitabil, in detrimentul declaratiilor de presa care au efecte nocive pentru comunitatile scolare.Reprezentantii elevilor sustin ca guvernantii trebuie sa coordoneze cat mai eficient depasirea acestei crizei, iar inghetarea anului scolar nu trebuie sa constituie o masura in niciun plan de actiune propus de Guvern."Declaratiile doamnei viceprim-ministru, Raluca Turcan, denota iresponsabilitate fata de elevii din Romania, pentru care Consiliul National al Elevilor va lupta in aceasta perioada, astfel incat niciun beneficiar direct al educatiei sa nu fie nevoit sa repete anul scolar in curs", spun ei.Mai mult, elevii ii transmit lui Turcan ca este regretabil un astfel de mesaj "menit sa demoralizeze elevii (elevii care din solidaritate si responsabilitate trec acum prin momente de panica, anxietate, pentru ca nu e usor sa fii adolescent in plin criza epidemiologica), un mesaj scenaristic si total neprofesionist, inducand panica in randul populatiei in mod gratuit!".Amintim ca Raluca Turcan a spus, luni, ca exista trei scenarii posibile in privinta anului scolar. "Sunt trei etape posibile, cel putin din perspectiva mea. Una ar fi ca anul scolar sa continue si evaluarile sa fie asa cum au fost prevazute, dar e un scenariu destul de greu de atins, intrucat deja se prefigureaza inchiderea scolilor peste perioada anuntata.Al doilea scenariu ar fi al decalarii evaluarilor, iar al treilea ar fi al repetarii anului, insa vom vedea. E foarte dificil de afirmat acum care va fi solutia", a declarat vicepremierul la RFI Romania.In replica, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca ministerul nu ia in calcul sub nicio forma inghetarea anului scolar sau amanarea examenelor nationale cu un an , precizand ca specialistii lucreaza la mai multe scenarii.A.G.