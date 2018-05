Elevii si studentii resping campania electorala in scoli: Vrem o educatie curata, depolitizata!

Ziare.

Consiliul National al Elevilor (CNE) si Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), reprezentantii legitimi ai elevilor, respectiv ai studentilor la nivel national, condamna sever acest proiect de lege, coform unui comunicat remis miercuriintittulat "Vrem o educatie curata, depolitizata!"."Incalcand prevederi fundamentale enuntate in Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, care stipuleaza independenta fata de doctrine politice si interdictia activitatilor de natura politica in unitatile de invatamant, acest proiect de lege le exclude tocmai pe acestea de pe lista locurilor unde propaganda de acest fel este interzisa, motiv pentru care tragem un semnal de alarma ferm", transmit acestia.Ei sustin ca este inacceptabil ca, "dupa ani de lupta pentru delimitarea unitatilor de invatamant fata de mediul politic, sa se propuna permiterea activitatilor de propaganda electorala tocmai in locurile unde sunt formati copiii si tinerii. In acelasi timp, in contextul in care este vizata elaborarea unei noi legi a educatiei, ne dorim ca acele principii sanatoase sa se pastreze".Tinerii considera ca proiectul ignora unul dintre pilonii unui sistem de invatamant calitativ, si anume distantarea mediului educational fata de cel politic."Mai mult decat atat, aceasta propunere legislativa incurajeaza, prin continutul sau, introducerea persuasiva a doctrinelor politice in comunitatea scolara si universitara, fapt care nu poate atrage dupa sine altceva decat perturbarea procesului instructiv-educativ si musamalizarea adevaratelor probleme cu care se confrunta elevii si studentii din Romania la momentul actual", au incheiat acestia comunicatul.Amintim ca mai multi parlamentari PSD si ALDE au depus un proiect de modificare a Legii nr 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei.A.G.