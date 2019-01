Elevii stau cu orele la coada sa-si cumpere abonamente reduse la metrou

Ziare.

In acest moment, elevii isi pot cumpara abonamentele doar din 11 statii, multe dintre acestea, precum Eroilor, Univesitate, Piata Victoriei, Politehnica, Nicolae Grigorescu, Aparatorii Patriei, avand un program de doar cateva ore, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de asociatie.Reprezentantii AEBI spun ca au primit numeroase sesizari de la elevii bucuresteni in ultimele trei zile, dupa ce acestia au fost nevoiti sa stea la cozi imense, de peste o ora, pentru a beneficia de abonamentele reduse."Aceasta problema este cauzata de decizia Metrorex ca de la inceputul vacantei scolare si pana duminica, 6 ianuarie, abonamentele reduse sa poata fi achizitionate doar din trei statii (Piata Unirii 1 si 2, precum si Piata Romana) . Astfel, odata cu revenirea la programul normal, elevii si studentii s-au imbulzit la ghisee, ceea ce a condus la situatia reclamata", arata reprezentantii elevilor.Acestia "solicita imperios" sa isi poata face abonamente reduse in toate punctele de vanzare detinute de Metrorex, spunand ca situatia actuala ingradeste in mod ilegal exercitarea dreptului prevazut de art. 84, alin. (1) din Legea educatiei nr. 1/2011, acesta devenind ineficace pentru beneficiarii sai."In urma sesizarilor primite, impreuna cu colegii din asociatie, am incercat sa ne facem abonamente la ghiseele speciale. Ne-am plimbat de la un ghiseu la altul in speranta ca vom reusi sa ne facem abonamentele mai repede, dar am ajuns sa stam la cozi care incepeau chiar din afara gurii de metrou.De asemenea, consideram ca respectul fata de calatori presupune asigurarea unor servicii optime si eficiente pentru toate categoriile de consumatori", a declarat Anne-Marie-Bianca Arcidiacono, presedintele Asociatiei Elevilor din Bucuresti si Ilfov.