Elevii unui colegiu din Craiova protesteaza in curtea scolii: La ei ora are 40 de minute si in pauze alearga dupa clase libere

Ziare.

com

La Colegiul "Stefan Odobleja" din Craiova elevii si profesorii au oprit, marti, pentru cateva ore, cursurile pentru a protesta in fata unitatii scolare. Acestia sunt nemultumiti dupa ce Consiliul Local Craiova a dat anul trecut o cladire a colegiului unui alt liceu, astfel ca spatiul este acum insuficient.Potrivit profesorilor, sunt 31 de clase de elevi si 16 sali. Tot din cauza lipsei spatiilor, si durata orelor de curs a fost redusa de la 50 la 40 de minute."Nu avem sali de clasa si situatia asta este foarte delicata. Copiii stau aici pentru ca nu au unde sa intre. Nimeni nu vrea sa rezolve acesata chestiune. Vom protesta pana cand ne vor da cladirea inapoi. Anul trecut a fost la fel, am stat mai mult cu ghiozdanele in spate, dintr-o clasa in alta cu ghiozdanele in spate. Sunt orele de 40 de minute, asta nu este posibil.Eu sustin bacalaureatul anul acesta si nu mi se pare normal sa avem ora de 40 de minute, incluisv la disciplinele de examen, cum ar fi istoria si romana. In 40 de minute nu este timp de nimic", a spus Mirela Glavan, reprezentanta elevilor in Consiliul de administratie al colegiului."Protestam pentru ca nu avem sali de clasa. Mai avem nevoie de 16 sali de clasa si suntem obligati sa ne inghesuim pe holuri, sa cautam mereu clasa. Mergem la toaleta cu ghiozdanele si nu este ok. Ni s-a spus ca laboratoarele pot fi transformate in sali de clasa, dar stim ca au fost facute pe fonduri europene. Noi speram ca problema sa fie remediata", a declarat Daniel Voinea, un alt reprezentant al elevilor."Elevii Colegiului Stefan Odobleja din Craiova au refuzat sa intre la ore din cauza faptului ca nu au sala de clasa fixa repartizata pentru anul scolar 2019-2020, nu mai sunt de acord sa faca eforturile inumane din anul scolar precedent: fara pauze, deplasandu-se intre cladiri, cu ghiozdanul in spate la toaleta si la masa, indiferent de vreme. Salile de clasa sunt insuficiente si sunt nevoiti sa migreze ora de ora de la o sala la alta", au spus cadrele didactice.Dupa ce au protestat in curtea unitatii scolare, o parte dintre elevi au mers in salile de clasa, iar altii au tinut orele afara, in curtea scolii."Protestul a fost de cateva ore. Am decis sa facem cumva sa reluam activitatea educativa. Astfel, o parte din elevi au intrat in corpul central de cladire, iar pentru cei care nu am avut sali de clasa au ramas afara", a spus un alt cadru didactic Reprezentantii Primariei Craiova sustin ca vor avea o intalnire cu profesorii de la colegiu si cu reprezentantii Inspectoratului Scolar."Vom avea joi o intalnire cu profesorii si reprezentantii ISJ Dolj pe problema de la Colegiul Odobleja. Din documentele pe care le avem situatia nu s-a schimbat fata de anul trecut. ISJ Dolj ne-a transmis atunci ca au suficiente spatii pentru a-si desfasura activitatea. Nici profesorii care protesteaza acum nu au depus documente la Primaria Craiova prin care sa arate ca nu au sali de clasa", a declarat Lucian Prejbeanu, consilierul primarului Craiovei.