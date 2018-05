Elevii vor primi la scoala fructe, legume, lapte si produse de panificatie

portia de fructe si/sau legume va fi insotita de covrigi simpli si/sau biscuiti uscati

portia de lapte si cea de produse lactate va fi insotita de corn sau baton.

Ziare.

com

Practic, programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, respectiv de distribuire a laptelui in scoli, se unifica in "Programul pentru Scoli", incepand cu anul scolar 2017 - 2018, avand aceleasi reguli si principii de implementare.Dezbaterile privind modificarea legislatiei la nivel european, in sensul unificarii celor doua programe, au fost demarate in anul 2014. Cele doua componente ale programului sunt: distributia de fructe, legume, lapte si produse lactate si masuri educative.Potrivit Ministerului Agriculturii, noul program pentru scoli pune accent pe distribuirea produselor proaspete, posibilitatea transferului de fonduri intre cele doua scheme de pana la 20% o singura data pentru un an scolar si incadrarea cheltuielilor generate de distributie si masuri educative, pentru cele trei categorii de produse fructe (legume, lapte si produse lactate) intr-un buget european mai restrans, care include distributia si masurile educative.Finantarea programului pentru scoli este asigurata in baza Regulamentului 791/2016, fiind prevazute mai multe activitati de distributie si consum, pentru mai multe tipuri de produse, sub titulatura "Programul pentru Scoli".Bugetul Uniunii Europene pentru Romania destinat anului scolar 2017 - 2018 este de 18,1 milioane de euro, stabilit pentru fiecare componenta a programului: schema de fructe si legume (peste 5,49 milioane de euro) si schema de lapte (circa 12,61 milioane de euro)Ministerul precizeaza ca valoarea totala a programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2017 - 2018, este de circa 81,98 milioane de euro si include finantarea din bugetul national in valoare de 63,88 milioane de euro.De asemenea, pentru anul scolar 2018 - 2019, bugetul UE pentru Romania depaseste 17,61 milioane de euro, din care 6,87 milioane de euro pentru schema de fructe si legume si 10,74 milioane de euro pentru schema de lapte.Conform recomandarilor Ministerului Sanatatii, pentru un aport de fibre alimentare, elemente minerale sau vitamine care in final inseamna un aport energetic important, produsele de panificatie - corn, baton, covrigi simpli sau biscuiti uscati - trebuie preparate din faina integrala, fara adaosuri de zahar, indulcitori sau alti aditivi alimentari, cu posibilitatea de a adauga amestecuri de seminte (floarea-soarelui, dovleac, in si/sau mac).Potrivit ministerului de resort, distributia saptamanala va cuprinde doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte, o portie de produse lactate si cinci portii de produse de panificatie, repartizate dupa cum urmeaza:Totodata, pentru a se asigura un tratament egal, in cazul acordurilor-cadru nou-incheiate de catre autoritatile contractante, se pot acorda produsele specificate pentru un numar egal de zile pe saptamana, similar cu prevederile acordurilor-cadru aflate in derulare ale altor autoritati contractante, cu incadrarea in sumele alocate in buget cu aceasta destinatie.