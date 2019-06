Federatia Elevilor avertizeaza ca Guvernul va adopta o ordonanta care-i lasa fara bani de transport

Ziare.

com

Federatia precizeaza ca proiectul de OUG a fost publicat online de Ministerul Dezvoltarii pe 2 aprilie, iar potrivit unor informatii, ar urma sa fie adoptat in aceasta saptamana de Executiv."In data de 2 aprilie a.c., Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a incarcat pe site-ul web al institutiei un proiect de ordonanta de urgenta a guvernului, care are ca obiect eliminarea transportului judetean din sfera serviciilor publice. Conform informatiilor existente se va adopta saptamana aceasta, ultima in care Guvernul are aceasta posibilitate, inainte de incheierea sesiunii parlamentare.Dorim sa atragem atentia asupra efectelor pe care aceasta le poate avea, dat fiind faptul ca, odata cu intrarea transportului judetean in regim comercial, dispar obligatiile de serviciu public pentru transportatori, iarPractic, Consiliile Judetene nu vor mai avea parghiile legale pentru a impune aceste obligatii in sarcina firmelor de transport, fiind o forma mascata de a le degreva de aceasta responsabilitate. In sensul acesta, in loc ca Guvernul sa aloce mai multi bani pentru reducerile elevilor, acesta alege sa elimine aceasta responsabilitate", transmite Federatia Elevilor din Romania intr-un comunicat de presa.Aceasta atrage atentia ca printre obligatii de serviciu public se regaseste atat acordarea reducerilor la transportul judetean pentru elevi, de catre transportatori, drept prevazut de art. 84, alin. (1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, dar si respectarea tarifelor maximale pentru abonamentele elevilor, impuse de Ordonanta Guvernului nr. 69/2016."Din cauza disparitiei reducerilor pentru elevi si a faptului ca transportatorii vor putea stabili preturile pentru abonamentele elevilor fara vreo restrictie,. De aceea, consideram ca Ministerul Educatiei Nationale nu va sustine decontarea integrala a navetei elevilor, desi aceasta este prevazuta de lege", conform comunicatului.In fine, reprezentantii elevilor cer Guvernului sa retraga prevederile privind eliminarea transportului judetean din sfera serviciilor publice si "asigurarea ca drepturile elevilor nu vor mai fi atinse in favoarea altor interese, in special avand in vedere situatia alarmanta a abandonului scolar in Romania, rata parasirii timpurii a scolii fiind de 16,4%, asa cum arata Comisia Europeana".