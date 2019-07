Federatia Elevilor din Romania, dupa tragedia din Caracal: Viata elevilor e pusa in pericol de lipsa transportului judetean!

Ziare.

De asemenea, reprezentantii elevilor mai sustin ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2019, aprobata de Guvern luna trecuta, gestionarea serviciului de transport judetean a devenit si mai haotica pentru ca noua legislatie este contradictorie si contrara dreptului Uniunii Europene."Viata elevilor pusa in pericol! In lipsa transportului judetean sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie! Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal. Elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, deoarece transportatorii nu practica toate traseele si nu opresc in unele localitati", se arata intr-un comunicat al federatiei.Federatia Elevilor din Romania face referire la cazul de saptamana aceasta de la Caracal si la disparitia celeilalte adolescente in luna aprilie."Federatia Elevilor din Romania considera ca o cauza a acestei intamplari o constituie gestionarea defectuoasa a transportului de catre Consiliul Judetean Olt. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2019, aprobata de Guvern luna trecuta, gestionarea serviciului de transport judetean a devenit si mai haotica pentru ca noua legislatie este contradictorie si contrara dreptului Uniunii Europene", se arata in comunicat.Federatia aminteste ca pana in data de 28 iunie transportul judetean de persoane era serviciu public. In acest caz, autoritatile publice aveau obligatia sa asigure, prin licitatie, deservirea tuturor localitatilor dintr-un judet, prin intermediul obligatiilor de serviciu public."In schimb, consiliile judetene au inteles sa incalce legea fata de toti calatorii in general, si fata de persoanele din mediul rural in special, alegand sa ii priveze de transport de calitate, neincheiand contractele cu operatorii de transport. Atragem atentia asupra faptului ca, in urma OUG 51/2019, transportul judetean a fost eliminat din sfera serviciilor publice la presiunile presedintilor de consilii judetene, sub motivatia ca bugetul nu le permite sa sustina serviciul de transport. Astfel, transportatorii nu mai pot fi obligati sa practice traseele ce nu le aduc profit, iar zonele rurale mai putin populate devin izolate, oamenii fiind nevoiti sa foloseasca cursele de ocazie, aspecte puse in vederea Guvernului chiar si de catre Consiliul Concurentei prin punctul de vedere emis", se arata in comunicat.Federatia solicita Parlamentului Romaniei sa respinga OUG nr. 51/2019. "In caz contrar, ne exprimam ingrijorarea ca tragedii de tipul celei din Caracal se vor mai petrece, in lipsa unor servicii de transport sigure si accesibile", avertizeaza Federatia Elevilor din Romania.