Elevii cer Avocatului Poporului sa sesizeze CCR: Guvernul a pus baronii locali inaintea noastra. Va creste abandonul scolar

Reprezentantii federatiei amintesc ca in data de 25 iunie, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta prin care a fost eliminat transportul judetean din sfera serviciilor publice, la solicitarea conducerilor consiliilor judetene si a transportatorilor."Cel mai proeminent efect al acestei modificari este, din nefericire disparitia obligatiilor transportatorilor de a acorda reduceri pentru elevi la transportul judetean, precum si de a stabili tarife diferite pentru elevi, conform OUG 69/2016", spun ei intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Ei precizeaza ca Legea educatiei nationale nr. 1/2011 prevede, la art. 84 alin. (1) si (2) dreptul tuturor elevilor de a beneficia de tarif redus cu 50% la transportul local in comun (inclusiv intre localitatile unui judet) pe tot parcursul anului calendaristic. In aceste conditii, mai spus ei, operatorii de transport sunt obligati sa asigure elevilor abonamente cu reduceri."Or, obligarea transportatorilor de a acorda aceste tarife reduse reprezinta o obligatie de serviciu public prevazuta in contractele incheiate intre operatori si consilii judetene. Tot in baza acestui contract, operatorii primesc compensatii (subventii) pentru a acoperi diferenta de tarif si a nu functiona in pierdere. Din nefericire, insa, odata cu eliminarea transportului judetean din sfera serviciilor publice, nu mai exista contracte, obligatii sau compensatii de serviciu public, deci operatorii de transport nu mai pot fi obligati sa acorde reduceri", noteaza federatia.Pe aceasta cale, federatia solicita Avocatului Poporului sa salveze zecile de mii de elevi ce se afla in situatia de a nu mai putea merge la scoala din cauza dezinteresului Guvernului fata de invatamantul romanesc."Din nefericire, asa cum deja ne-am obisnuit, interesele baronilor locali au primat in fata bunei desfasurari a vietii publice. Elevii au fost lasati din nou, deoparte, actualei Guvernari nepasandu-i de faptul ca in fiecare an abandoneaza scoala zeci de mii de elevi. In anul 2016, 46.000 de elevi au abandonat scoala, este exact anul preluarii Guvernarii de catre actuala putere. Desi situatia este una alarmanta, Guvernul a refuzat vehement sa ia masuri impotriva acestui fapt.Chiar si in ultimul ceas, cand Comisia Europeana ne comunica ca 16,1% din tinerii intre 18 si 24 de ani din Romania nu au mai mult de 8 clase, Guvernul cauta sa se razbune si mai tare pe elevi, luandu-le transportul in comun. Este revoltator si apelam la intreaga societate civila sa ne ajute sa salvam elevii de la abandon scolar", a declarat Andrei-Mihai Tanase, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta.A.G.