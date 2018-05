Fenomenul Braila: CE monitorizeaza situatia, Ministerul Educatiei invita la discutii pentru gasirea solutiilor

Ziare.

Asociatia, care a tras numeroase semnale de alarma cu privire la cazul cunoscut sub numele Fenomenul Braila, precizeaza ca decizia comisiei "DG Justice and Consumers" a fost anuntata pe 28 mai si prevede "".De asemenea, asociatia mentioneaza ca "la doua saptamani de la inregistrarea petitiei formulate de peste 100 de organizatii ale societatii civile pentru a semnala Fenomenul Braila in scolile din toata tara,".Din delegatia care va merge sa discute cu ministrul Valentin Popa vor face parte: Dana Varga, consilier al premierului, deputatul minoritatii rrome Daniel Vasile, presedintele Agentiei Nationale pentru Romi, Daniel Radulescu, Laura Greta Marin, presedinta Human Catalyst si Florentina Dragomirescu, mama reclamanta a Fenomenului Braila si reprezentant al parintilor.Intalnirea va avea loc la sediul Ministerului Educatiei, miercuri, 30 mai, de la orele 14.00, informeaza sursa citata.De asemenea, despre Fenomenul Braila a vorbit in Parlamentul Romaniei deputatul USR Silvia Dinica.Fenomenul Braila a fost semnalat premierului Dancila in urma cu doua saptamani, prin intermediul unei scrisori deschise, dupa ce s-a constatat ca "exista dovezi ce ne arata ca nota medie pe scoala/judet la evaluarea nationala este ridicata artificial de o prezenta redusa a elevilor de clasa a 8-a la testari - ca urmare a unei 'selectii' impuse la nivel de clasa, management al scolii sau inspectorat scolar".Rugata sa explice care sunt metodele prin care copiilor li se interzice inscrierea la examenele finale, presedintele Human Catalyst, Laura Marin, a afirmat: "Sunt amenintati. Li se spune: 'Poti sa alegi: Fie te las corigent si nu intri in testari sau in Bac, fie te trec, dar nu te inscrii'"."Am discutat cu directorii si multi spun ca stiu ce se intampla, cunosc fenomenul, dar 'nu se intampla in scoala lor'. Citatul este prezentat si in scrisoare, el este reprezentativ pentru discutiile cu directorii", ne-a mai spus presedintele asociatiei Human Catalyst.