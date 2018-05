Fenomenul Braila: Copii carora li se interzice abuziv inscrierea la evaluarea nationala, ca sa nu strice media scolii

Fenomenul e cunoscut, exista marturii. Se asteapta decizii

Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Dancila si ministrului Educatiei sunt prezentate si cateva date statistice din studiul "" realizat de Asociatia Human Catalyst."Conform acestei cercetari,de clasa a 8-a la testari - ca urmare a unei", se arata in document.Autorii studiului vorbesc despre "", unul dintre cele mai reprezentative cazuri.In acest judet, in perioada 2016-2017, "nota medie la evaluarea nationala a fost a doua cea mai mare din tara (7,29), dupa Bucuresti (7,35) ", si in acelasi timp "ponderea elevilor din clasa a 8-a care nu au sustinut evaluarea nationala a fost(36,5%), mai mult cu 3 procente fata de anul scolar anterior"."Conform marturiilor existente, aceasta situatie rezulta in urma uneiIn practica, am intalnit astfel de cazuri in toata tara, cu preponderenta in comunitati sarace, marginalizate si/sau cu procent mare de romi.Important de precizat ca", se mai arata in scrisoarea deschisa adresata premierului Dancila si ministrului Popa, carora li se cere sa ia masuri.Asociatiei Human Catalyst, potrivit unui comunicat remis presei de Centrul de Resurse pentru Participare publica.Contactata desi unul dintre autorii studiului citat, a declarat ca exista marturii care confirma existenta "fenomenului Braila"."Am discutat cu directorii si multi spun ca stiu ce se intampla, cunosc fenomenul, dar 'nu se intampla in scoala lor'. Citatul este prezentat si in scrisoare, el este reprezentativ pentru discutiile cu directorii", ne-a spus presedintele asociatiei.Rugata sa explice care sunt metodele prin care copiilor li se interzice inscrierea la examenele finale, Laura Marin a afirmat: "Sunt amenintati. Li se spune: 'Poti sa alegi:'"."Presiunile sunt puternice si copiii nu rezista, mai ales ca din informatiile pe care le-am primit pana acum sunt vizati in special copii rromi, copii saraci, copii cu dizabilitati, deci cei ''. Azi dimineata ni s-a mai sesizat ca astfel de lucruri se mai intampla si la licee de top. Cazul de azi era la Iasi", a adaugat aceasta.Intrebata care ar fi solutiile posibile, Laura Marin a precizat ca ele exista, dar se asteapta un raspuns din partea decidentilor carora le-a fost adresata scrisoarea deschisa.. Dar inca nu avem nicio reactie de la destinatarii scrisorii. Noi am spus si in mail: 'O delegatie a celor care au semnat va invita la discutii. Vrem sa lucram impreuna, nu vrem sa aratam cu degetul si atat, venim si cu solutiile'", ne-a mai spus Laura Marin.Pe site-ul Asociatiei Human Catalyst sunt prezentate mai multecare sustin indirect acuzatiile:: "".: ": "Suntem constienti de existenta 'Fenomenului Braila', insa momentan nu avem suficiente date despre dimensiunea sa la nivelul tarii".in judetele in care analiza a relevat anormalitati la inscrierii in Evaluarea Nationala."Semnale au fost mai multe, analiza celor de la Asociatie fiind un bun punct de reper pentru cat de grava este situatia., foarte multi directori de scoli, chiar si cu girul inspectoratelor scolare, le interzic elevilor considerati slabi la invatatura sa se inscrie in Evaluarea Nationala (...) Numarul foarte mare arata un fenomen de masa, nicidecum decizii individuale ale elevilor (...)In contextul in care ne apropiem cu pasi repezi de perioada de inscriere a candidatilor, programata pentru 4 - 8 iunie, este nevoie de un demers rapid din partea ministerului, care sa sanctioneze drastic astfel de comportamente si sa previna repetarea situatiei in sesiunea din acest an.?", afirma deputatul Marilen Pirtea, care este si coordonatorul Comisiei de Educatie a PNL, conform unui comunicat remis marti