Fericirea la scoala: viziunea psihologului

Fericirea la scoala: viziunea pedagogului

Ziare.

com

Psihologul Mirela Horumba si profesoara Andreea Puiu sunt doua dintre promotoarele fericirii la scoala. Ele au dezvoltat un program de psihopedagogie aplicata numit "Cum sa fii un profesor fericit - de la teorie la practica" , program care permite participantilor sa dobandeasca si sa poata aplica un set de strategii eficiente, validate stiintific, pentru ca viata profesionala sa aduca bucurie in loc de epuizare sau alte probleme de sanatate.a stat de vorba cu Mirela Horumba si Andreea Puiu despre importanta fericirii la scoala, tehnicile de predare care pot sustine acest demers si nevoia de schimbare a mentalitatii in ceea ce priveste sistemul de invatamant."Cercetarile si studiile ultimilor ani arata ca felul in care am perceput scoala si procesul de invatare pana acum, in varianta traditionala, are nevoie de serioase optimizari si schimbari de paradigma. Psihologia a facut pasi uriasi in ultimii 25 de ani, iar neurostiintele vin sa valideze faptul ca scoala, pentru a putea sa isi atinga scopul, are nevoie sa devina un loc al fericirii", sustine Mirela Horumba.Da, "fericirea" poate fi un concept abstract si diferit inteles de fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, psihologul ne propune sa incepe cu definitia din DEX, "unde se precizeaza ca o persoana fericita este cea care se afla intr-o stare de deplina multumire sufleteasca, sau, mai simplu spus, sa iti fie bine cu tine". Aceasta este starea interna care ajuta cel mai mult la dezvoltarea relatiilor interumane, un factor important in ceea ce priveste calitatea procesului de invatare."Mai este un aspect pe care vreau sa il subliniez: scoala este locul unde, pe langa cunostinte, inveti mult mai multe de la toti cei din jurul tau. In plus, iti dezvolti personalitatea si stima de sine. Practic, cunostintele reprezinta doar o mica parte din ceea ce te construieste ca om. De asemenea, a fi professor sau elev inseamna doar un rol social care este construit intr-un anumit context. Asadar, vorbim in esenta despre relatii interumane sanatoase din punct de vedere emotional", adauga Mirela Horumba.Dar ce metode de predare sunt utile pentru ca scoala sa ajunga un loc al fericirii? Psihologul spune ca sunt potrivite acelea care iti dau sentimentul de utilitate si confort psihologic, adica metodele de tip experientialist in care cel de la catedra este un facilitator al invatarii."Este extrem de important sa existe acel ceva care sa te valideze ca om, sa te faca sa te simti important, pentru ca doar in acest fel iti vei mentine motivatia interioara si poti face progrese cu adevarat. Mai simplu spus, acele metode in care profesorii reusesc sa vada un progres cat de mic in elevii din fata lor - si sa verbalizeze acest lucru", explica Mirela Horumba.Intr-o lume marcata de schimbari rapide si profunde, cu efect exponential, este nevoie ca cei mici sa fie pregatiti pentru lucruri ce nu pot fi anticipate deocamdata si meserii care nu exista inca. Tocmai de aceea cele patru metacompetente ale viitorului sunt autodisciplina, antreprenoriatul, gandirea de designer (design thinking) si autonomia. Mirela Horumba spune ca acestea au la baza activarea resurselor psihologice ale copiilor: comunicare asertiva, stima de sine, gandirea centrata pe solutie, rezolvarea pasnica de conflicte, leadership.Problema este ca ele nu sunt inca piesele centrale ale sistemului de invatamant. Insa acest lucru trebuie sa se schimbe rapid: "Copiii au nevoie sa fie pregatiti pentru un viitor pe care nimeni nu il cunoaste inca, dar care cu siguranta va veni si caruia trebuie sa ii faca fata cu succes. Toate resursele trebuie sa poate asigura echilibrul emotional, piatra de temelie a oricarui om fericit. Iar stiinta care studiaza fericirea se numeste psihologie pozitiva", adauga psihologul.Vestea buna este ca sunt din ce in ce mai multi profesori a caror mentalitate incepe sa fie conectata cu conceptul de fericire, de stare de bine, care are numeroase beneficii: "In primul rand, aceasta noua abordare conduce la o scadere a nivelului de stres la catedra, iar cei care lucreaza cu copiii in mod direct stiu ce inseamna fenomenul de epuizare emotional care poate aparea. Practic, o schimbare a modului in care privim activitatea si dam sens muncii noastre poate face diferenta. Profesorul nu este un judecator, un evaluator, o persoana care pune etichete si note, este de fapt un om care construieste stima de sine si increderea elevului din fata sa cu ajutorul cunostintelor pe care le preda. Un profesor este ca un designer de suflete, care cu un cuvant, un gest sau o privire la momentul potrivit poate face minuni. Iar fericirea si starea de bine sunt contagioase", crede Mirela Horumba.Asa cum frumusetea se afla in ochii celui care priveste, fiecare profesor are propria maniera personala in care vede ceea ce face, mai mentioneaza psihologul, care nu crede ca exista retete, dar este convinsa ca exista vocatie. "Si mai mult de-atat, cred ca sensul pe care fiecare profesor il da muncii sale face diferenta: sunt profesori care vor sa ajunga la mintea elevilor si sunt profesori care stiu sa ajunga la inimile elevilor. Daca ne uitam putin cu atentie, fiecare dintre noi am avut de-a lungul anilor de scoala profesori de care ne aducem cu mare drag si ne fac sa zambim si acum, dupa multi ani. Profesorii fericiti stiu sa aduca bucurie in vietile elevilor pentru ca o traiesc deja in viata lor, in fiecare zi. Pentru restul profesorilor, este doar un serviciu...", mai spune psihologul.Pentru ca fericirea se refera la o stare de a fi, mai presus de locul de desfasurare a unor activitati de invatare, Mirela Horumba considera ca ar fi potrivit ca si parintii sa poata avea o abordare similara, pentru a putea crea coerenta in comportamentul si mintea copilului. "Exista situatii in care parintii au multe de invatat de la copii, asa ca procesul se poate desfasura in ambele sensuri. Cred cu convingere ca unul dintre indicatorii cu care sa masuram eficienta procesului educational este, adica fericirea la scoala: a elevilor si a profesorilor", completeaza psihologul.Andreea Puiu, cu experienta de peste 9 ani in invatamant si dezvoltatoarea programului "Pedagogia fericirii", crede ca este vital ca fericirea sa fie experimentata atat de elevi si profesori, cat si de ceilalti actori implicati in sistemul de invatamant, de la parinti la secretarele din scoli si la cei din administratie. "In momentul in care tot mediul scolar va fi implicat, abia atunci atmosfera din scoala va fi cu adevarat improspatata. Pana cand vom ajunge sa sustinem in acest sens fiecare persoana din scoala, angajamentul, optimismul, vitalitatea si alte elemente fundamentale vor fi la un nivel care oglindesc mai degraba un deficit decat o mentalitate de constructie si dezvoltare", sustine Andreea Puiu.Cat despre metode de predare care ar putea transforma scoala intr-un loc al fericirii, ea crede ca cele mai utile sunt acelea care organizeaza resursele clasei astfel incat sa aduca in prim-plan elemente precum: un grad inalt de autonomie, responsabilizarea copiilor, sentimentul de conectare elev-profesor, precum si starea de flux in activitatile de invatare.Oamenii sunt interesati sa puna bazele fericirii la scoala, ca dovada fiind si solicitarile numeroase pentru desfasurarea programului "Pedagogia fericirii", care au venit din toate zonele tarii. "Este important sa fie creat si un cadru favorabil pentru schimbarea de mentalitate a profesorului, care este necesara si posibila prin oferirea informatiilor recente legate de stiinta fericirii, dar si prin atentia acordata nevoilor reale ale profesorului din scolile din Romania", puncteaza Andreea Puiu.Prin urmare, un profesor fericit inseamna ca si elevii sunt fericiti. Dar de unde incepem? In primul rand, un profesor are nevoie sa nu se simta invizibil in clasa sau in scoala, care sa simta ca munca sa are un impact, ca are o echipa de partea sa, dar si timp sa respire, ca are parte de indrumare in situatiile de criza etc. Cu alte cuvinte, sa fie sustinut cu incredere si evaluat cu rost. Dar pana sa ajunga fata in fata cu copiii, este fundamental ca profesorul sa stea fata in fata cu sine, sa isi cunoasca punctele forte, sa isi raspunda propriilor intrebari, sa aiba acces la un mentor, sa isi clarifice ce tine de el cu adevarat in profesia sa si sa ii poarte si pe copii in aceste ape cristaline, mai presus de cota alarmanta de confuzie din invatamantul actual, crede Andreea Puiu.Ea considera ca parintii reprezinta "jumatatea cealalta a curcubeului, pe langa profesori". Asta pentru ca in momentul in care parintii inteleg importanta obiceiurilor fericirii la scoala, nevoia de conectare a copilului si faptul ca sunt modele pentru copiii lor, atunci nu mai apare partea de sabotare a activitatilor educative.Andreea Puiu ne-a dat cateva exemple de metode "altfel" de desfasurare a cursurilor pe care le-a aplicat cu succes la elevii sai:- "Copil pentru copil" este o metoda care implica o autonomie crescuta a elevilor;- Sesiuni speciale in care copiii preiau rolul de profesor;- Folosirea unui limbaj al incurajarii personalizat pentru fiecare clasa si care presupune desfasurarea unor activitati prin care copiii ajung sa se cunoasca foarte bine;- "Ore verzi", desfasurate in afara clasei;- Dezvoltarea unor tehnici de memorare creativa de catre elevi;- O serie de interviuri de invatare si evaluare prezentate drept "interviurile copiilor";- Utilizarea agendei copiilor si a catalogului de resurse pentru constientizarea autoorganizarii;- Organizarea unei ore axate pe gasirea de solutii la unele probleme sau intamplari."Metodele folosite de mine sunt conectate la teoria alegerii din stiinta fericirii. Copiii au nevoie sa exerseze luarea decizilor!", mai mentioneaza Andreea Puiu.Relatia sa cu elevii se bazeaza pe incredere reciproca in fortele lor, respect, grija unii fata de altii si armonie."Intrucat cream o multitudine de prilejuri de a comunica, modul in care ma vad ei ajunge des la mine prin modul in care evaluam situatiile de invatare din clasa, biletelele pe care mi le fac cu multa creativitate sau albumele de final de an. Astfel, sunt una dintre cele mai creative invatatoare. Asta desi am multe examene, fiind la doctorat si la a doua facultate. De asemenea, am o carte mereu langa mine, sunt rabdatoare si imi place sa ii suprind prin modul in care ii invit sa intelegem anumite momente ale clasei.Sunt unica, pentru ca si eu le vorbesc mult despre unicitatea lor si a persoanelor din jurul lor, dar si jucausa, intrucat am o colectie de jocuri de care recunosc ca sunt mandra. Sunt si sportiva, datorita evenimentelor sportive caritabile organizate, a pauzelor in care ne jucam impreuna si pentru ca merg la meciurile lor. Ei ma vad asa cum ii vad si eu pe ei, cu curiozitate, empatie si ca cei mai potriviti sa vorbim despre propria fericire", marturiseste Andreea Puiu.Prin urmare, de ce e important ca un profesor sa se dezvolte continuu si sa aiba o minte deschisa?"Cu ce expresie a fetei deschid usa clasei dimineata, cum imi fac timp sa ascult ce e important pentru elevii mei, cum pe catedra mea sunt carti care imi satisfac curiozitatile mele pedagogice, cum luam pauze de relaxare sau clarificare, cum facem un calendar special al clasei cu evenimente care sustin placerea de a invata etc., toate acestea sunt legate de curiozitatea mea de profesor si de deschiderea mea spre lume.Ca profesor, energia aceasta a schimbarii continue o port cu mine printre elevi. Ei observa ce imi face privirea sa straluceasca si ce incurajez in clasa. E important cum ma dezvolt ca profesor pentru ca ei vor prelua atitudinea fata de noutate si vor deveni la randul lor inovatori inca de la varste mici", mai spune Andreea Puiu.