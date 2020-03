Firea a lansat platforma educativa online pentru elevii din Bucuresti. Iata ce contine

Ziare.

"Avand in vedere suspendarea cursurilor din cauza pandemiei de coronavirus, Primaria Capitalei, prin PROEDUS, lanseaza una dintre cele mai inovative si interactive platforme de e-learning - www.hubproedus.ro, la care pot avea acces zeci de mii de elevi bucuresteni.Este vorba despre activitati pe care acestia le pot derula fara a fi expusi unor factori de risc, prin petrecerea timpului in colectivitate", a transmis Firea pe Facebook.Primarul a precizat ca, in prezent, platforma ofera peste 2.000 de ore de invatare, din 10 domenii diferite, in mediul online:* Limbi straine (Engleza, Franceza, Germana, Spaniola si Italiana)* Management (Managementul afacerilor, Management de proiect si leadership)* Dezvoltare personala (Public speaking, Invata sa inveti)."Fiecare domeniu cuprinde 10 sedinte de curs. Participantii pot accesa oricare dintre cursuri in functie de varsta, nivel de pregatire si preferinta.Tot in cadrul platformei, propunem, ca activitate alternativa de invatare, proiectul 'Job de viitor'. Profesionisti in diferite domenii le ofera elevilor o perspectiva asupra pietei muncii din prezent si viitor, dar si consiliere si orientare in cariera", a punctat edilul.Firea a adaugat ca pe platforma vor exista sesiuni video care pot fi sursa de inspiratie pentru elevi in alegerea carierei potrivite. Domeniile abordate sunt actuale si de impact pe piata muncii in prezent, dar si pentru urmatorii 10 ani:* Muzica & Management muzical* Securitate cibernetica* Sanatate tehnologizata* Sport* Actorie* Radio & Public speaking public* Influencer & Social media,* PR & Comunicare* Web design* Meserii tehnologizate* Antreprenoriat."Prin aceasta platforma, ne propunem sa angrenam un numar cat mai mare de elevi la nivelul Municipiului Bucuresti, dar si activitati de interes pentru copii si adolescenti, un concept integrat de invatare aliniat nevoilor educationale. Incurajam, de asemenea, colaborarea dintre parinti, copii si cadre didactice pe parcursul intregului proces de invatare.Platforma va fi actualizata constant, in perioada urmatoare, cu diverse activitati non-formale, cursuri, jocuri, fie inregistrate, fie in regim de live streaming, sustinute de cei aproape 1.000 de profesori bucuresteni inscrisi in programul "Profesor Voluntar PROEDUS 2.0", singurul program de voluntariat dedicat cadrelor didactice, la nivel national si european.Accesul la toate informatiile de pe platforma va fi liber si disponibil in orice moment: www.hubproedus.ro", a transmis Gabriela Firea.A.G.