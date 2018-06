Firea da premii de pana la 1.000 de lei pentru elevii cu media generala peste 8,5

Ziare.

Si elevii cu media generala intre 8,5 si 9,49 si nota 10 la purtare vor beneficia de un premiu de 300 de lei.Premiile se vor acorda elevilor din invatamantul primar, gimnazial, liceal sau profesional.Totodata, se vor acorda Premiile Primariei Capitalei pentru performanta, in cuantum de 600 de lei fiecare. Aceste granturi vor fi oferite pentru premierea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare sau in domeniul incluziunii.Granturile pentru premierea unitatilor de invatamant cu rezultate deosebite in domeniul incluziunii pot fi accesate printr-un apel necompetitiv, pentru acoperirea nevoilor specifice din plan educational, material si comunitar."Incluziunea se refera la o alta maniera de abordare a educatiei pentru toti, iar scoala incluziva faciliteaza accesul tuturor la o educatie de calitate printr-o serie de activitati al caror centru este elevul", indica raportul de specialitate.