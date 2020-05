FSLI cere Guvernului sa cumpere calculatoare pentru elevi din banii alocati anterior hranei acestora

Ziare.

com

FSLI aminteste ca, potrivit prevederilor legale, s-a alocat, de la bugetul de stat, din cote defalcate din taxa pe valoare adaugata, pentru anul scolar 2019-2020, suma de 540.474.000 lei pentru Programul pentru scoli al Romaniei, astfel: 79.181.000 de lei pentru acordarea gratuita de fructe si legume si 38.402.000 de lei pentru derularea masurilor educative aferente; 196.435.000 de lei pentru acordarea gratuita de lapte de consum si produse lactate fara adaos de lapte praf si 38.402.000 lei pentru derularea masurilor educative aferente; 188.054.000 lei pentru acordarea gratuita de produse de panificatie."Avand in vedere faptul ca, prin Hotararea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, s-a dispus 'suspendarea procesului de invatamant in unitatile scolare publice din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal si profesional, in perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, in functie de evolutia situatiei la nivel national', iar prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 s-a instituit starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pe o durata de 30 de zile, stare de urgenta prelungita, incepand cu data de 15 aprilie 2020, cu 30 de zile (prin Decretul nr. 240/2020) este evident faptul ca, de la data de 11 martie 2020, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru Programul pentru scoli al Romaniei au ramas nefolosite, din cauza suspendarii cursurilor.Practic, fondurile neutilizate, la finele anului bugetar vor fi returnate la bugetul de stat! Un calcul aproximativ arata ca aceasta suma nefolosita este de peste 160 de milioane de lei, suma cu care s-ar putea achizitiona, de exemplu, tablete suficient de performante pentru aproximativ 200.000 de elevi, aproape de numarul elevilor care nu pot participa in aceasta perioada la invatarea on-line din cauza lipsei echipamentelor necesare pentru acest tip de invatare", se mentioneaza in comunicatul remis de FSLI.In aceste conditii, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita Guvernului Romaniei, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Educatiei si Cercetarii si autoritatilor administratiei publice locale sa actioneze pentru ca, la rectificarea bugetara, sumele inca neutilizate, aferente Programului pentru scoli, sa poata fi folosite pentru achizitionarea de terminale de tip desktop, laptop, tableta functionale pentru elevi."Solicitarea noastra are la baza faptul ca, pe perioada starii de urgenta, realitatea ne-a aratat ca exista un numar semnificativ de elevi, proveniti din zonele rurale si din familii defavorizate, care nu au mijloacele tehnice necesare pentru a participa la activitatile didactice ce se desfasoara in format online, intrucat nici unitatile de invatamant, nici inspectoratele scolare si/sau autoritatile locale nu le-au pus la dispozitie aceste dispozitive!Mai mult, in conditiile in care exista riscul ca procesul de invatamant sa se desfasoare si in anul scolar 2020-2021, tot in sistem online, atunci este de datoria tuturor factorilor decizionali implicati in finantarea invatamantului de stat, sa puna la dispozitia tuturor elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, terminale de tip desktop, laptop, tableta functionala. Pentru aceasta, trebuie identificate fondurile necesare pentru achizitionarea acestora", se mentioneaza in comunicatul semnat de presedintele FSLI, Simion Hancescu.Obligatia de achizitionare a echipamentelor electronice dedicate invatarii online nu poate fi trecuta in responsabilitatea familiilor elevilor, considera FSLI."In acelasi timp, trebuie si pentru personalul didactic achizitionate, din fonduri publice, mijloacele tehnice necesare. Doar dupa achizitionarea, din fonduri publice, de catre autoritatile publice, a acestor echipamente tehnice strict necesare, se poate garanta, in mod egal, fara privilegii si fara discriminari, accesul la educatie al tututor copiilor. Si, numai dupa ce se asigura aceste mijloace tehnice, se pot institui obligatii legale, atat pentru beneficiarii directi ai educatiei, cat si pentru personalul didactic, de a participa la invatarea on-line, respectiv de a asigura un act instructiv - educativ de calitate in sistem on-line", se precizeaza in comunicatul transmis de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant.Citeste si 150 de milioane de lei pentru dispozitivele necesare elevilor din medii dezavantajate - proiect