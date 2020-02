Galceava burselor: Ministerul propune un prag minim de 150 de lei. Elevii cer mai mult

Asociatia Elevilor din Constanta cere retragerea proiectului

Ziare.

com

Cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, in anul scolar 2020 - 2021, este de 150 lei, prevede un proiect de hotarare de guvern pus joi in dezbatere publica de Ministerul Educatiei."Cu toate acestea, salutam initiativa Ministerului Educatiei si Cercetarii de a pune acest act normativ pe agenda guvernamentala. Solicitam, totodata, Ministerului Finantelor Publice ca la prima rectificare bugetara sa redacteze o fila bugetara dedicata burselor scolare, care sa se regaseasca in legea bugetului de stat.Mai mult decat atat, solicitam modificarea hotararii (...), astfel incat cuantumul minim sa fie de 200 de lei, nu 150, asa cum este prezentat in forma actuala a documentului, pentru a face un prim pas spre atingerea unui cuantum minim care sa poata acoperi nevoile elevilor din Romania", se arata intr-un comunicat al CNE.Presedintele Consiliului National al Elevilor, Antonia-Laura Pup, afirma ca este necesara o linie speciala, dedicata de la bugetul de stat pentru aceste burse, astfel incat primarii "sa nu mai poata muta banii de burse dintr-un buzunar in altul fara niciun control din partea statului".In opinia sa, suma de 150 de lei propusa de MEC "este prea putin" in raport cu nevoile elevilor din comunitatile dezavantajate."Cea mai mica suma pe care o vom accepta ca punct de plecare este 200 de lei, urmand ca acest cuantum sa creasca gradual in urmatorii ani", spune reprezentantul CNE.Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita ministrului Educatiei, Monica Anisie, retragerea proiectului de hotarare de guvern privind stabilirea unui cuantum minim de 150 de lei pentru bursele elevilor, avand in vedere lipsa alocarii finantarii aferente acestor burse de la bugetul de stat.Totodata, elevii solicita ca la prima rectificare bugetara sa fie alocati banii necesari pentru finantarea complementara a scolilor."Astazi, pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii a fost publicat un proiect de hotarare de guvern care stabileste drept cuantum minim pentru toate bursele 150 lei. In absenta unei finantari corespunzatoare, impunerea acestei obligatii poate duce la zeci de primarii care vor inceta acordarea burselor, pe motiv ca nu au resursele necesare, astfel elevii putand ramane fara burse", a mentionat AEC intr-un comunicat de presa remis joi.Conform sursei citate, este in totala contradictie cu principiul echitatii ca toate bursele sa aiba acelasi cuantum minim, acesta "fiind si unul atat de mic"."Bursele pentru elevi trebuie acordate in functie de nevoile pe care acestia le au, iar in acest sens, bursele de ajutor social si studiu ar trebui sa aiba un cuantum mai ridicat, deoarece de ele beneficiaza elevii aflati in risc de abandon scolar", a subliniat AEC.Conform Legii Educatiei, a precizat AEC, elevii beneficiaza de burse de merit, performanta, studiu si ajutor social, cuantumul acestor burse, precum si numarul lor fiind stabilite de catre consiliile locale.Finantarea burselor pentru elevi provine din doua surse distincte: bugetul local si sume defalcate din taxa pe valoare adaugata din bugetul de stat, pentru finantarea complementara."Din anul 2011 si pana la acest moment, in Legea bugetului de stat nu au venit sume defalcate pentru finantarea scolilor, desi Legea Educatiei prevedea aceasta obligatie. Din aceasta cauza, la nivelul intregii tari, consiliile locale au fost nevoite sa acopere finantarea aceasta strict din bugetele locale, fapt ce a dus la diferente foarte mari intre cuantumurile acordate de catre unele primarii.Aceste diferente ajungeau chiar la sute de lei. In luna ianuarie a anului trecut, Legea Educatiei a fost modificata in sensul introducerii ideii de cuantum minim al burselor la nivel national, care urma a fi stabilit prin hotarare de guvern. In anul trecut, aceasta hotarare de guvern a prevazut drept cuantum minim cel alocat in anul bugetar anterior, deoarece statul nu ar fi putut obliga primariile sa dea o anumita suma de bani pentru burse atata vreme cat nu le acordau si finantarea necesara", a informat Asociatia Elevilor din Constanta.