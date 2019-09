Ghiozdane de pana la 11 kilograme, carate de elevii unei scoli din Suceava

Ziare.

Dupa ce a cantarit ghiozdanele pe care le purtau in spate mai multi elevi, cu acceptul acestora si chiar al parintilor in cazul celor care veneau insotiti, a constatat ca manualele, caietele, culegerile, alte materiale pentru desen sau sport, dar si apa sau mancarea ajungeau sa cantareasca pana la 11 kilograme.Majoritatea copiilor s-a plans de greutatea ghiozdanelor si, de aceea, unii sunt ajutati de parinti sau bunici, iar in unele zile nu sunt nevoiti sa aduca toate rechizitele la scoala, usurand astfel ghiozdanul.Au fost si copii care au venit la scoala cu ghiozdan tip troler, motivand ca au primit recomandari in acest sens de la medici."Vrem sa transmitem pe aceasta cale un mesaj, nu atat doar colegilor din educatie, ci si parintilor, care trebuie sa fie atenti la greutatea ghiozdanului. (...) M-am gandit sa semnalam parintilor si colegilor profesori acest aspect, al sanatatii copilului, al acestei greutati inutile pe care o poarta in spate. (...)Fac apel si catre medicii scolari sau cadrele medicale sau medicii de familie din comunitati, sa aiba o stransa legatura cu scoala si in intalniri aplicate sa explice si parintilor si profesorilor despre pericolele unei asemenea greutati in spatele copiilor", a spus Gabriela Mihai, precizand ca va transmite si Ministerului Educatiei rezultatele unei analize pe care o va face cu privire la acest subiect.Totodata, kinetoterapeutul Daniel Irimia a aratat ca a purta un ghiozdan care cantareste atat de mult, cum a constatat la acesti elevi, poate avea consecinte "groaznice" asupra sanatatii acestor copii care au scheletul in formare, putand conduce la modificare de postura greu de corectat si care provoaca dureri."Urmarile sunt groaznice, sa nu folosesc alt cuvant. (...) Greutatea ghiozdanului provoaca dureri si posturi vicioase pe toata ziua. (...) Un copil pe care-l vedem dimineata ca e deja aplecat semi-cifozat din cauza greutatii ghiozdanului, ne gandim ca va sta cifozat si in banca si afara, va plimba trotineta tot in pozitie cifozata, va sta pe tableta tot cifozat, deci el pleaca de dimineata intr-o postura deficitara. (...)Dintr-un numar de aproape 2.000 de copii analizati, deja am gasit 30-35% de copii cu atitudine cifotica, scolio-cifotica, din clasele primare. (...) Conform STAS-ului international, un ghiozdan trebuie sa aiba 10% din greutatea copilului. (...) Un rucsac ar trebui sa aiba, la fetite, vreo 600 de grame, pana la un kilogram baietii, incepand la clasa zero si incet-incet sa urce cate jumatate de kilogram in fiecare an pana in clasa a IV-a, cand pentru baieti ar trebui sa aiba maxim trei kilograme si fetele doua kilograme si jumatate", a spus Irimia.