Grav incident la o scoala din Alba, de care s-a aflat dupa 3 zile gratie Facebook

Ziare.

com

Incidentul nu a fost mediatizat si s-a aflat de el doar vineri, dupa ce un martor a postat poze pe Facebook.O bucata mare de tencuiala de la usa de intrare in Scoala Generala nr. 4, din cartierul Mihail Kogalniceanu al orasului Sebes, s-a prabusit peste un elev, care a suferit un traumatism cranio-cerebral.Desi incidentul a fost anuntat la 112, iar la scoala s-a deplasat atat un echipaj SMURD, cat si echipaje de politie si jandarmi, cazul nu a fost mediatizat, aflandu-se despre el doar vineri, dupa ce un localnic care a surprins situatia a postat poze pe Facebook.Potrivit ISU Alba, in urma incidentului, a fost ranit un copil de 10 ani. El a primit primele ingrijiri medicale la fata locului, dupa care a fost transportat la spital cu ambulanta SMURD.Inspectorul sef Marcela Daramus, de la ISJ Alba, Marcela Daramus, a declarat ca, in prezent, copilul este in afara oricarui pericol si pentru a lua masuri se asteapta concluzia politistilor care au luat declaratii de la locul incidentului."Am fost informati de catre unitatea de invatamant, Scoala Gimnaziala Mihail Kogalniceanu Sebes, ca in data de 29 mai 2019, in jurul orei 10:00, la pauza mare a elevilor, a cazut o bucata de tencuiala de pe plafonul exterior al cladirii situat deasupra usii de acces a personalului didactic.Probabil din cauza ploilor abundente din ultima vreme s-a infiltrat apa si a provocat desprinderea de pe aceasta platforma, desi nu se vedea din exterior ca este fisurata, potrivit declaratiei doamnei director din aceasta unitate de invatamant. Nu a sesizat nimeni ca ar fi o problema la acest plafon.Tencuiala a cazut pe un copil de clasa a IV-a, profesorul de serviciu din curtea scolii a apelat la numarul de urgenta 112, echipajul a sosit repede, s-a acordat primul ajutor, iar impreuna cu mama elevului s-au deplasat cu salvarea la spital, pentru investigatii.Acum elevul este in afara oricarui pericol si inca se fac investigatii. Asteptam rezultatele, doamna director ne-a informat ca are o stare in general buna, si asteptam informatii noi de la mama elevului si de la medic. S-au dat declaratii si la politie si la jandarmerie", a relatat sefa ISJ Alba.