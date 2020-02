Guvernul a adoptat OUG prin care este reglementata si deblocata decontarea navetei pentru elevi

Ziare.

Astfel, elevilor de liceu care invata in alta localitate decat cea de domiciliu li se vor deconta cheltuielile de transport de tip naveta zilnica pe distante de maxim 50 de kilometri sau li se va deconta contravaloarea a opt calatorii dus-intors pe semestru daca locuiesc la internat sau in gazda, pe baza documentelor justificative emise de operatorii de transport.Ordonanta initiata de Ministerul Educatiei si Cercetarii reglementeaza decontarea navetei elevilor de nivel liceal care nu sunt scolarizati in localitatea de domiciliu. Acestora li se vor deconta cheltuielile de transport de tip naveta zilnica pe distante in limita a 50 km sau li se va deconta contravaloarea a opt calatorii dus-intors pe semestru daca locuiesc la internat sau in gazda, se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei.Decontarea se va realiza din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin unitatile de invatamant in cadrul carora elevii sunt scolarizati, pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport.Conform sursei citate, modificarea era imperativa pentru armonizarea legislatiei existente cu decizia Curtii Constitutionale a Romaniei, care a statuat ca decontarea pe "baza de abonament" este neconstitutionala, deoarece genereaza o diferenta de tratament juridic intre elevii ce pot prezenta abonament si elevii care, din diferite motive obiective, de exemplu, lipsa transportului in comun, nu pot prezenta abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare.Ulterior, Ministerul Educatiei si Cercetarii va elabora o hotarare de guvern pentru stabilirea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonante.