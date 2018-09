"Haosul din educatie: copii fara scoli si scoli fara copii".

Ziare.

In timp ce multi copii nu au unde sa invete, exista scoli de lux care stau goale - este portretul facut de agentia Mediafax, cu o zi inainte ca un nou an scolar sa inceapa.Un million de euro a costat construirea unei scoli in Dambovita, care nu a fost folosita niciodata. La Galati o scoala de 200.000 de euro e parasita pentru ca nu sunt copii.Intr-o localitate din Gorj, elevi care nu reusesc nicicum sa ia bacalaureatul au la scoala sala de forta si terenuri de fotbal. Primarul, si el fara diploma de bacalaureat, a decis sa investeasca in sport si sa afle intre timp din ce cauza au elevii rezultate slabe.Doua scoli din judetul Galati, construite in anii 2000, sunt inchise de aproape un deceniu din cauza lipsei de elevi. Investitia in cele doua unitati, una din oras, alta de la tara, depaseste suma de 400.000 de euro.Scoala din mediul rural a intrat in conservare, iar autoritatile locale aloca sume importante de bani ca sa nu se degradeze, in timp ce unitatea din orasul Galati s-a transformat in gradinita.Scoala din satul galatean Plevna a fost construita intre anii 2005-2007 printr-un proiect al BERD, in valoare de 200.000 de euro. Cladirea realizata din panouri de tip sandwich are doua clase si anexe si a fost utilizata doar doi ani, fiind inchisa deoarece la cursuri nu s-a adunat numarul necesar de elevi. Autoritatile locale spun ca de aproape 10 ani fac eforturi ca sa tina cladirea in conservare."Scoala din satul Plevna a fost construita in 2005, a functionat cativa ani, iar in 2009 Inspectoratul Scolar a decis sa o inchida. Cladirea este in conservare, noi o intretinem in limita bugetului. Este facuta din panouri tip sandwich. Noi in toata comuna avem in jur de 200 de copii, ne confruntam cu natalitate scazuta, ca peste tot in Romania. Copiii din satul Plevna merg cu microbuzul scolar la scoala din Rediu", a declarat, la solicitarea MEDIAFAX, primarul comunei Rediu, Fanel Mihai.Cladirea a fost construita desi in satul galatean erau foarte putini copii.Autoritatile scolare de atunci au decis sa inchida unitatea si altele aflate in situatii asemanatoare deoarece actul educational nu este eficient cand in acelasi spatiu sunt adunati elevi din ani de studiu diferiti."In judetul Galati, conform documentelor noastre, avem patru unitati relocate. Este vorba despre trei scoli si o gradinita unde erau putini elevi si acestia au fost mutati la alte unitati din comunele respective. Este vorba despre eficienta, nu este recomandat sa tii jumatate de clasa. Cladirile intra in conservare sau primesc alta utilizare de la Primarie, dar la Galati nu au fost pierdute spatii", a spus purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache.Probleme au fost si la singura scoala din orasul Galati, construita in totalitate dupa revolutie. Cladirea a fost ridicata pe terenul unei scoli vechi, iar investitia inceputa in anul 2002 si terminata in 2004 a depasit valoarea de 200.000 de euro.In anul 2016, scoala s-a desfiintat din cauza numarului mic de elevi, iar cladirea a fost la un pas sa intre in conservare. Pe ultima suta de metri, reprezentantii Inspectoratului Scolar au acordat spatiul unui gradinite din oras."Scoala Nicolae Mantu s-a desfiintat, elevii de acolo au fost mutati la alta unitate de invatamant. Erau putini elevi, dar spatiul este folosit acum de o gradinita. Aceasta avea nevoie de spatiu si am gasit acolo, am rezolvat problema, astfel incat sa nu ramana neutilizata o cladire buna", a declarat purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache.Potrivit datelor oficiale, din totalul de 421 de unitati scolare din judetul Galati, 92 de scoli si gradinite nu sunt autorizate de Directia de Sanatate Publica pentru a functiona in anul scolar 2018-2019. Dintre unitatile scolare neautorizate, 16 se afla in mediul urban si 76 sunt la tara.Dupa ce au investit peste trei milioane de lei pentru reabilitarea liceului din Turburea, unde niciun elev nu a promovat prima sesiune a examenului national de Bacalaureat din 2018, autoritatile au decis sa amenajeze o sala de forta si un nou teren de fotbal, care au costat 60.000 de lei.Liceul Tehnologic Turburea a fost reabilitat, anul trecut, cu fonduri de la Banca Mondiala, in valoare de peste trei milioane de lei. Cei aproximativ 600 de elevi vor putea studia in clase cu mobilier nou, au toalete in interior si o baza sportiva moderna. Desi au conditii mai bune decat copiii de la oras, rezultatele nu au fost pe masura. Niciun elev al unitatii de invatamant nu a promovat prima sesiune a examenului national de Bacalaureat din 2018. Mai mult, nici primarul nu are diploma de Bac. Esecul din acest an a determinat conducerea liceului si autoritatile sa transforme liceul in scoala profesionala.Primarul Ion Barca le-a pregatit totusi o surpriza elevilor. A amenajat o sala de forta si un teren sintetic, acoperit."Scoala este 100% reabilitata. Pe langa tot ce s-a facut ca in fiecare an am venit cu mici surprize, tot pentru a invata. Le-am facut si o sala de forta si un miniteren sintetic, in interior, acoperit. Sala de forta este mai mica, le-am pus si o masa de tenis acolo, si asta pe langa cele doua terenuri sintetice pe care le avem in aer liber. Totul e facut din fonduri proprii acum, a costat vreo 600 de milioane de lei vechi, mana de lucru nu s-a platit, facem cu cei de la Serviciul Public. Sportul este unul din materiile care sunt cele mai importante, a face sport inseamna sanatate, a face sport, pe langa sanatate, inseamna si performanta. Vorbim de marile atlete ale lumii, Constantina Dita, Lidia Simon, Eugen Sorop, care sunt de la noi. Ne putem lauda cu multi, cu nume sonore, la nivel mondial", a declarat Ion Birca, primarul comunei Turburea.In noul an scolar, liceul a fost transformat in scoala profesionala."Avem asteptari de la copii pe masura investitiilor. Ne axam pe clase de meserii, copiii sa invete o meserie, nu pe liceu. Nu am mai facut clasa de a IX-a, doar profesionala, anul acesta doar electromecanica. Mai avem doar o clasa de a XII-a si una de a X-a. Sa invete copilul o meserie. Ne axam si pe sport. E cu traditie. Avem atleta Simon, vicecampiona olimpica si pe Dita, campioana olimpica din Turburea. Anul acesta, o eleva de clasa a XII-a are rezultate. Pe judetul Gorj, suntem pe primul loc sau al doilea la rezultate la sport. Pe timpul iernii pot sa desfasoare orele de sport in conditii normale, doua clase simultan pot intra in sala, cu teren sintetic acoperit, o sala de forta, masa de tenis, saltele de gimnastica. La Bacalaureatul de toamna a reusit o eleva sa promoveze examenul, patru au plecat in strainatate, dupa ce in prima sesiune niciun elev nu a promovat examenul", a precizat Gheorghe Benegui, directorul Liceului Tehnologic Turburea.Chiar nu are diploma de Bac la cei 54 de ani, primarul s-a dovedit un desavarsit, dovada ca a fost si premiat pentru investitiile realizate in comuna. Acesta doreste insa ca elevii sa puna accent pe rezultatele scolare."Am luat locul I la o revista de administratie publica la Timisoara, asta inseamna ca e o scoala ultra moderna, cu toalete interioare, cu incalzire centrala, cu sali foarte mari, aerisite. Aici invata, cu cei de la liceu, grupa zero si cei de la gradinita, avem in jur de 600 de elevi. Liceul ramane profesional. Se va numi la fel. Ca si surpriza, la seral avem deja, la ora actuala, inscrisi 38 de elevi", a declarat Ion Birca.Edilul sustine ca vina pentru rezultatele slabe obtinute de elevi la Bacalaureat le apartine profesorilor, iar din acest an a solicitat Inspectoratului Scolar Gorj sa fie facute frecvent inspectii in scoala. Acesta a aflat recent ca unul dintre dascali obisnuia sa plece de la ore, lasandu-i pe elevi singuri in clasa.In Dambovita, scoala din comuna Darmanesti, a carei constructie a costat un milion de euro si care a fost finalizata in 2013, nu a primit niciun elev de la inaugurare. Motivul? Initial, aici ar fi urmat sa functioneze o scoala profesionala, avand in vedere ca un investitor anuntase intentia ridicarii unei fabrici. Investitia nu s-a mai realizat, dar scoala da.Scoala din Daramesti care a costat un milion de euro a fost ridicata la iesirea din comuna spre Targoviste. Cladirea care iese din tiparul celor din zona zace abandonata pe partea stanga a drumului.Primarul din Darmanesti, Valentin Mihalache, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca aici urma sa functioneze o scoala cu clasele I-X. Receptia finala a avut loc in 2013. In acesti ani, niciun elev nu a pasit pragul unitatii de invatamant."Aceasta scoala a costat aproape un milion de euro. Este a Primariei. Banii au fost de la Banca Mondiala. Receptia finala a fost in 2013. Sunt mai multe motive pentru care nu a devenit functioala, printre acestea si diminuarea numarului de elevi", a declarat primarul Valentin Mihalache.Cladirea are 2 etaje. Sunt 8 clase si 4 laboratoare. Intre timp insa in unele zone ale cladirii au aparut igrasia si mucegaiul."Sunt zone care trebuie refacute. La o cladire care zace nefolosita asa se intampla. Nu are incalzire. Au aparut igrasia si mucegaiul in anumite zone", spune primarul din Darmanesti.Edilul a precizat ca este in trative cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi infiintat aici un centru de pregatire.La randul sau, inspectorul general scolar al ISJ Dambovita, Sorin Ion, a declarat ca in conditiile actuale aceasta constructie nu-si avea rostul."Ma indoiesc ca cineva din inspectorat (ISJ - n.r.) a fost intrebat la momentul constructiei cu privire la necesitatea scolii. Eu nu eram inspector sef atunci. In conditiile prezentate atunci de ei, constructia era necesara, in conditiile actuale, nu", a declarat Ion.Inspectorul general scolar a precizat ca scoala a fost ridicata dupa ce un investitor strain si-a aratat intentia ca in zona sa ridice o fabrica."Investitia nu s-a mai facut. Aici ar fi urmat sa fie o scoala profesionala sau liceu tehnologic. Nu s-au mai facut. Acum Primaria e in discutii ca aici sa fie facut un centru national ISU", a spus Sorin Ion.In Darmanesti functioneaza doua scoli, in comuna fiind aproximativ 500 de elevi.