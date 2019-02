Idei de activitati extrascolare pentru copilul tau

Cum alegem activitatile extrascolare pentru copii

Daca si tu ai un copil si te intrebi cum il poti ajuta sa creasca sanatos, citeste in continuare si afla ce tip de activitati i s-ar potrivi micutului tau.5 activitati extra scolare pe care le poate face copilul tauDaca ai observat ca prichindelul tau are o expresivitate unica si adora sa fie in centrul atentiei, il poti inscrie intr-un club de teatru. Astfel, el poate invata sa isi gestioneze emotiile, sa isi exprime sentimentele si sa le diferentieze intre ele.In plus, o astfel de activitate se va desfasura in grup, iar cel mic va putea cunoaste o varietate de persoane si va putea crea prietenii noi.Joaca reprezinta un element deosebit de important pentru dezvoltarea copilului tau, asa ca nu ignora orele de timp liber, in care micutul sa poata petrece o vreme acasa sau in parc, facand activitatile care ii plac.Dupa ce se intoarce de la scoala, ii poti oferi copilului tau mai multe jocuri educative, care sa ii puna la incercare abilitatile si care sa ii dezvolte gandirea logica si creativitatea.In cazul in care nu stii exact pentru ce sa optezi, poti alege puzzle-uri pe diferite niveluri de dificultate, j ocuri de indemanare pentru copii sau carti interactive.Miscarea fizica nu numai ca il va mentine sanatos pe cel mic, dar il va invata sa fie disciplinat, atent, rapid si perspicace. Lasa-l pe micut sa experimenteze si sa aleaga un sport care ii face placere.O idee inspirata este sa alegeti impreuna un joc de echipa, astfel incat copilul tau sa invete sa colaboreze cu cei de varsta lui si sa formeze legaturi noi.Daca ai observat ca micutului ii place sa fredoneze melodiile pe care le aude, sa inventeze cantece si sa foloseasca diverse obiecte pe post de instrumente muzicale, este posibil ca acesta sa aiba un talent unic.Iti poti inscrie copilul la ore de pian, chitara, tobe sau chiar canto, in functie de preferintele lui. Muzica il va ajuta sa aiba o stare de spirit pozitiva, sa aiba incredere in sine si sa isi dezvolte abilitatile creative.Unii copii au capacitatea de a invata foarte repede limbi straine, acest lucru fiind extrem de valoros pentru viitor. Asadar, daca prichindelul tau retine imediat cuvinte si expresii noi in alta limba, il poti inscrie la cursuri sau il poti ajuta chiar tu sa invete o limba straina pe care o cunosti.Multi parinti au tendinta de a supraaglomera programul celor mici cu tot felul de activitati pe care le considera utile sau interesante. Este important sa retii ca timpul liber este esential pentru un copil sanatos si relaxat, iar abundenta de activitati extra scolare poate reprezenta o sursa de stres.Iata cateva criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi activitatile pentru copilul tau:- Consulta-te intotdeauna cu micutul si afla ce ii place. Este esential sa mearga la cursuri cu placere.- Tine cont de orarul de la scoala si nu incarca programul zilnic. Activitatile extra scolare nu ar trebui sa depaseasca doua ore pe zi.- Nu pune presiune pe copilul tau. Tine minte ca fiecare micut are propriul sau ritm, iar comparatiile cu alti copii pot avea efecte nedorite, precum pierderea increderii in sine.Acestea fiind spuse, discuta cu micutul tau si gasiti impreuna activitatile extra scolare care i se potrivesc perfect. Nu uita ca o dezvoltare completa implica atat activitati diverse, cat si ore libere, dedicate pentru joaca. Pastreaza un echilibru, iar copilul tau va fi relaxat, fericit si plin de viata!