In containere, in biserica sau intr-un fost bar: Asa au inceput scoala elevi din Bucuresti sau Iasi

Imaginea socanta a containerelor instalate la Scoala 197 din Drumul Taberei a fost publicata pe Facebook si a starnit numeroase comentarii."Containerele sunt sali pentru clasa pregatitoare si toalete. Curtea este fosta curte a scolii. Romania educata", a scris pe Facebook Mihai Matei. In imagine se vede chiar si o masina parcata in dreptul containerelor.Jurnalista, a carei fetita invata la aceasta scoala, a facut si alte precizari. "Este singura scoala din Sectorul 6 fara sala de sport. Au un sistem de casta acolo, au cateva invatatoare bune la care intri pe pile, dar de restul isi bat joc. Nu numai pregatitoarele sunt la container, si alte clase mai mari (...)Azi noapte ne-au anuntat pe chat ca ne-a plecat invatatoarea, iar in locul ei a venit o suplinitoare cu experienta zero si ne-au mutat si in container, desi noi bagaseram bani in clasa clasica. As vrea sa o mut, dar nu permite legea. Sa vad ce pot face.. ", a scris aceasta.Cel mai probabil, situatia a fost cauzata de numarul mult prea mare de copii inscrisi in noul an scolar, iar comentariile au scos la iveala si alte probleme ale sistemului:: Pentru ca nici 20% dintre elevi nu au domiciliul in circumscriptie. Pentru ca nu se mai face recensamantul scolar, adica sa vina cadrele didactice sa bata din usa in usa sa inregistreze copiii de varsta scolara. Pentru ca primaria pune flori si ridica borduri in loc sa construiasca scoli...In Sectorul 5 este si mai rau...: Management prost, poate! Lipsa de bani, sigur! Vreau sa cred ca incearca sa faca ceva! Daca in acele containere ar face laboratoare si diverse activitati si copiii ar fi mutati? (...)Accepta prea multi copii la inscrieri. Asa se forteaza primirea de fonduri pt marirea capacitatii, construirea altui etaj etcA fost scoala mea. Candva a avut si bazin de inot...Aceeasi situatie si in Sector 1, Scoala Nicolae Iorga, pe Mihalache. Primar: Tovarasul Tudorache de la Partid. Partidul Comunist Social Democrat. Viata vesnica Parintelui Romaniei Furate, Tovarasul Ion Iliescu!, a scris ca la sedinta de consiliu de marti ii va cerere lamuririMari probleme au fost si la deschiderea anului scolar in comuna ieseana Siretel din judetul Iasi, unde, din cauza conflictului intre autoritati, lucrarile de reparatie la scoli nu s-au incheiat, asa ca elevii sunt nevoiti sa invete intr-o biserica, intr-un fost bar sau intr-o scoala neterminata, relateaza TVR.De exemplu, scoala din Humosu nu a putut fi reparata pentru ca bugetul a fost votat abia in urma cu trei zile, prin urmare 150 de copii nu au inceput scoala in sali amenajate. Pana la urma, cei de la gradinita vor invata intr-o cladire a bisericii, iar cei mai mari vor fi repartizati la diverse scoli. Si la scoala din Siretel lucrarile de reparatii au fost sistate.Jurnalistii de la TVR spun ca totul a pornit de la un conflict politic. Primarul din Siretel a fost condamnat in 2017 pentru fapte de coruptie la trei ani de inchisoare cu suspendare, dar secretarul comunei a refuzat sa intocmeasca referatul obligatoriu pentru ca prefectul sa poata decide incetarea mandatului. Secretarul a fost dat in judecata de prefectura, cele doua parti judecandu-se in contencios administrativ.Imagini cu starea deplorabila a unuiau fost postate pe Facebook tot in prima zi a anului scolar 2020-2021: