Inca un oras din Romania are transport public pentru elevi

Pentru inceput, elevii care locuiesc in patru cartiere ale Timisoarei si invata in patru scoli aflate in centrul orasului sunt dusi gratuit la cursuri."Ideea lansata acum trei ani, cand am demarat procedurile de achizitie de minibuze, de a asigura transport public special, dedicat, pentru elevi a ajuns la materializare astazi (luni - n.red) . Patru curse speciale, cu minibuse Mercedes, ultramoderne, confortabile si sigure au transportat astazi 73 de elevi din cartierele Calea Lipovei, Circumvalatiunii, Calea Sagului si Soarelui la liceele centrale Ion I.C. Bratianu, E. Ungureanu, C.D. Loga, Carmen Sylva si, fiind pe traseu, Colegiul Banatean", a transmis primarul Timisoarei, Nicolae Robu.Potrivit reprezentantilor Primariei Timisoara, elevii care vor circula cu minibuzele vor fi in siguranta, in conditiile in care in fiecare mijloc de transport este prezent cate un politist local. In viitor, transportul public scolar urmeaza sa fie extins si in alte cartiere."Atat putem in momentul de fata, sa deservim patru cartiere si cu patru minibuze. Daca vom vedea ca cererea e foarte mare, probabil ca vom trece de la minibus la autobuz mare, poate punem doua minibuse cand vom avea soferi suficienti, pentru ca sunt mai confortabile, mai noi si ar fi mai potrivite pentru transportul scolar. Acum trei ani am spus ca le vom folosi pentru transportul scolar, dar nu am avut posibilitatea sa o facem din lipsa de soferi", a declarat Nicolae Robu.Si in Cluj Napoca autoritatile au pus la dispozitia elevilor mai multe autobuze pentru a-i transporta la scoala.