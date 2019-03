Invatatorul care a depunctat un elev pentru ca a scris corect cuvantul "patinoar" e ridicat in slavi de conducerea scolii

Ziare.

Gabriela Sandulescu, directorul Colegiului "Mihai Eminescu" din Iasi, a declarat, pentru Mediafax, ca a aflat despre acest caz dupa ce a devenit viral pe Facebook si ca parintii elevului nu au informat conducerea."Parintele nu a venit sa informeze scoala sub nicio forma. Deci nu am aflat de la parinti, ci am aflat de la altii, care au aflat si ei tot de la altii. Acum vom avea o discutie ca sa ne lamurim cu toata chestiunea, daca e adevarata, in ce context e. Nu stiu nimic sa va spun, pentru ca nici n-am apucat sa vedem textul. (...)Trebuie verificat. Se poate scrie orice, in orice context. Eu ce pot sa va spun daca nu am elementele de control? Discutam toata chestiunea si o sa putem sa dam un raspuns avizat", a spus Gabriela Sandulescu.Directorul a refuzat sa faca public numele profesorului, precizand ca acesta este un om dedicat, cu multa experienta."Va spun ca este un om dedicat, un om cu foarte multa experienta. De cati ani stiu eu, si nu sunt putini, nu am avut niciun fel de probleme, de niciun tip, nu spun de competenta profesionala. N-as putea sa va spun decat ca-i prima data cand o sa avem o asemenea situatie vizavi de domnul invatator", a adaugat Sandulescu.Amintim ca tatal unui elev de la Colegiul Mihai Eminescu din Iasi a postat pe Facebook lucrarea fiului sau notata cu "suficient", unde copilul a scris intr-o propozitie "patinoar", insa invatatorul i-a corectat "patinUar".