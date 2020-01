La o scoala din Dolj s-ar fi "inventat" zeci de elevi pentru ca directorul sa-si pastreze postul

Ziare.

Reclamatia a fost facuta de dascalii Scolii Gimnaziale Sadova in anul scolar 2017-2018, iar potrivit liderului de sindicat din aceasta scoala, conducerea Scolii "Damian" ar fi inventat elevi pentru a nu-si pierde personalitatea juridica, dar si pentru a primi mai multi bani de la stat.Cristina Gird, liderul de sindicat din Scoala Gimnaziala Sadova, a declarat ca aproximativatat in cataloagele Scolii "Damian", cat si in cele ale gradinitei arondate acesteia."Ei au descoperit ca nu le ajung copiii. Ca sa aiba personalitate juridica, trebuie sa aiba minim 300 de copii. Le mai trebuiau vreo 30 de copii. Aici intervine inventatul. De exemplu, era o fetita care venea la gradinita Sadova, care a trecut tot in subordinea scolii Damian, iar in sistemul informatic ea figura de doua ori: o data cu CNP bun la Gradinita 'Damian' si o data cu CNP schimbat la gradinita unde venea.Avea CNP cu zero, asta insemnand ca acel copil nu are acte sau ca sunt niste probleme. Mai este un alt caz, al unor gemeni. Unul era trecut la o gradinita, altul era la alta, desi parintii au dat si declaratii ca ei n-au facut cerere sa-i inscrie si nici nu i-au adus la gradinita.Exemplele continua pana pe la 27 de cazuri. Scoala unde lucrez eu a pierdut, din aceasta cauza, undeva la 200 de copii. Daca scadem toti copiii pe care i-au luat, ei ar avea pe la o suta si ceva de copii. N-au copii de personalitate juridica. Dar aceasta personalitate juridica a generat post pentru doamna director, pentru domnul secretar si tot asa", a declarat Cristina Gird.Aceasta a mai spus ca institutia pe care o reprezinta a pierdut mai multe posturi, in ultimii ani, dupa ce numarul de copii a scazut din cauza scolii concurente din localitate. Aceasta acuza autoritatile locale ca sunt partase la aceste nereguli."Totul s-a facut cu aprobarea primarului si a Consiliului Local. Va dati seama, din Damian e domnul primar. Unde bate pentru voturi? In 2011 au luat prima gradinita. Primele sesizari le-am facut in 2017. (...) Stiti cum functioneaza invatamantul, cu costuri standard per elev. Iar in momentul in care iei de la o scoala niste elevi, se creeaza deficit bugetar. Ca sa nu mai spun ca si catedrele dispar, ca se impart in doua.(...) S-au pierdut posturi la scoala noastra si in fiecare an va fi asa", a mai spus Gird.In replica, primarul comunei Sadova, Eugen Safta, a declarat ca a decis sa mentina si cea de-a doua scoala cu personalitate juridica pentru ca la "Damian" rezultatele scolare ar fi mult mai bune si totul s-a facut legal."Din punctul acesta de vedere, al CNP-urilor, au fost facute verificari de catre Inspectoratul Scolar si de catre Politia Bechet si, din cate stiu eu, nu au existat astfel de probleme.(...) Locatiile sunt aceleasi ca si inainte, dar fiind tavalugul prea mare pentru un director sa se deplaseze in sase locuri sa urmareasca activitatea si calitatea actului de invatamant si ce se intampla din punct de vedere administrativ, e foarte greu.Mai ales cand faci naveta. Si atunci, ca sa se poata ocupa mai bine si de elevi si de problemele administrative, am zis sa fie doi directori. (...) Am solicitat asta datorita faptului ca la Scoala 'Damian' sunt performantele mult mai mari decat la Scoala Sadova. Asa s-a hotarat in Consiliu, asa mi-au cerut si cadrele didactice atunci", a spus Safta.Politistii doljeni si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj fac cercetari in acest caz, fiind ridicate mai multe documente de la scoala unde exista acuzatii ca s-ar fi "inventat" elevi pentru a/si pastra personalitatea juridica."Pe rolul Parchetului a fost inregistrat un dosar in care se fac cercetari pentru fals, uz de fals, obtinere ilegala de fonduri si deturnare de fonduri. A fost depusa o plangere semnata de 24 de cadre didactice", a declarat Magda Badescu, purtator de cuvant Parchetul de pe langa Tribunalul DoljReprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj spun ca asteapta rezultatul anchetei pentru a putea trage o concluzie si afirma ca responsabilitatea incarcarii datelor in sistemul informatic apartine comisiei constituite la nivelul fiecarei unitati de invatamant.